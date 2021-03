Luis Arce: Es una felicidad volver a México ya no en calidad de refugiado

México, (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó este miércoles su “felicidad” de regresar a México pero esta vez “ya no en calidad de refugiado”, en referencia a su exilio junto a Evo Morales durante la crisis boliviana de 2019.

“Es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetrado en mi país en noviembre de 2019”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional junto a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador.

Arce recordó que ese año estuvo en México hasta que regresó a Bolivia para ser candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Dijo que recibió “mucha solidaridad” del pueblo mexicano “cuando caminaba las calles” y subrayó: “Esta solidaridad nunca la vamos a olvidar, la vamos a mantener en un lugar de nuestros corazones todos los que hemos sufrido persecución política”.

Reivindicó que como ministro de Economía de Morales logró reducir la pobreza extrema del 38 % al 15 %, y que “la economía crecía” hasta que “vino el golpe de Estado que nos dejó lamentablemente un país quebrado”.

“Para mí es simbólico venir al país que me cobijó, que se solidarizó con el proceso de cambio en Bolivia. Venimos a decirle, presidente Andrés Manuel López Obrador, que recuperamos nuestra democracia en Bolivia”, sentenció.

Arce llegó anoche a México en su primer viaje al exterior como presidente para reunirse con López Obrador, quien en noviembre de 2019 tomó la decisión de asilar a Evo Morales y a varios de sus colaboradores tras la crisis desatada en el país.

Tras reunirse brevemente en Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que López Obrador dijo que Arce es “nuestro amigo, compañero y hermano”.

El mexicano aseguró que el presidente de Bolivia “es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático” que “demostró una nueva manera de gobernar a favor del pueblo y en especial de los más pobres”.

“Fue un Gobierno surgido de regímenes autoritarios, un Gobierno encabezado por Evo Morales que durante más de una década, Bolivia creció más que ningún otro país del continente americano”, encomió.

Aseguró que ese Gobierno sufrió en 2019 una “ruptura al orden constitucional” y recordó que México “recurrió a su tradición de solidaridad y ofreció protección al presidente Evo y a los principales dirigentes del movimiento democrático de Bolivia”.

“A pesar del acoso, el pueblo de Bolivia resolvió el conflicto de manera democrática y yo diría ejemplar”, expresó sobre la victoria de Arce a finales de 2020.

Por la tarde, Arce será nombrado Huésped Distinguido de la Ciudad de México por parte de la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y participará en una sesión solemne en el Senado.

Su viaje concluirá el jueves con una visita junto a López Obrador al suroriental estado de Campeche para conmemorar la victoria indígena sobre los conquistadores españoles en la batalla de Chakán Putum.

