Luis Díaz dice que “siempre es especial marcar para la selección”

Barranquilla (Colombia), (EFE).- El extremo Luis Díaz afirmó que siempre es especial meter goles con la camiseta de la selección colombiana, como lo hizo ayer martes en el 4-0 sobre Chile, y valoró lo mucho que aprende al jugar con James Rodríguez, quien lo asistió en el tanto que celebró en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Siempre es especial marcar para la selección (…) que no siempre lo podemos hacer. Obviamente llena mucho de alegría, de orgullo”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al juego el futbolista del Liverpool.

El extremo también llenó de elogios a James: “para mí es un orgullo jugar al lado de él, siempre se lo he manifestado, y al compartir durante estos últimos años con él he aprendido muchísimo. Siempre estamos juntos, siempre tratamos de compartir cada momento que se viene a vivir a la selección. Él con su talento y su personalidad, siempre habla en el campo de juego”.

Finalmente Díaz manifestó que en cada partido trata “de disfrutar el fútbol, de salir a hacer lo que más me caracteriza, que son mis cualidades en el uno contra uno”.

Con su triunfo de este martes, Colombia continúa en el segundo lugar de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026 con 19 puntos, los mismos de la líder Argentina que recibe esta noche a Bolivia.