Luis Ernesto Franco confiesa su difícil comienzo en su carrera como actor

México, (Notistarz).- El actor mexicano Luis Ernesto Franco confesó que hace años, cuando decidió iniciar su carrera, pasó por un difícil momento cuando acudió a una prueba y pensó que no la habría concretado bien pues “me pusieron a cantar y no cantaba; me pusieron a actuar y no actuaba; me pusieron a leer un poema y no leía poemas”.

Durante una charla con la actriz y conductora española Mar Saura para el programa “Vivir es Increíble”, Franco hace una remembranza de su vida que lo llevó de ser un chico travieso a figura en la televisión y el cine.

“Me independicé muy joven. Era muy irreverente y muy travieso. Cuando terminé la prepa, mi papá, que en paz descanse, me preguntó qué quería hacer y le dije que quería ser actor”, dijo el actor originario de Tepic, Nayarit (occidente de México).

Recordó que la cadena Televisa “no me contestó, pero el CEFAC (Centro de Formación Actoral) sí, así que me invitaron a hacer un casting”.

“Me pusieron a cantar y no cantaba; me pusieron a actuar y no actuaba; me pusieron a leer un poema y no leía poemas. Entonces yo dije “no, no me quedé'”, confesó Luis Ernesto Franco con humor.

Luis Ernesto Franco tuvo que plantearse desde muy joven cuál sería su vocación y profesión, misma que debía desempeñar fuera de su ciudad natal para para poder alcanzar los sueños que se había planteado y hoy son una realidad.

Mar Saura preguntó al actor de cine, teatro y televisión: “Si pudieras mirar atrás 22 años, ¿qué le dirías al güerito que llegó al D.F.?”, a lo que él contestó:

“Durante muchos años de mi vida y de mi carrera estuve pensando en la meta, y por eso me perdí de cosas y de relaciones maravillosas. Le diría a ese chiquillo que le bajara un poquito al ritmo y disfrutara el presente”, afirmó el actor mexicano quien ha participado en decenas de producciones en México y el resto de Latinoamerica.

El personaje que más ha impactado al Güero, que toco sus fibras y el corazón fue “Félix, de la película ‘No sé si cortarme las venas o dejármelas las largas’. “No lo digo por el personaje en sí, sino por todo lo que implicaba representar ese personaje”.

Era estar, anotó, “convencido de su interpretación de un jugador de futbol que debe afrontar una inusual confusión entre vecinos, todo en medio de una depresión por ver truncada su carrera y el poco apoyo por parte de su pareja”.

Para Luis Ernesto (El Güero) Franco, “La vida es hermosa, es el mayor regalo que podemos tener”, concluyó en la entrevista para el programa Charlas increíbles.