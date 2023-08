Luis Fonsi entra en controversia con su tema “Pasa la página”, pues afirman que es una indirecta

Miami, (Notistarz).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi causó controversia con la salida de su sencillo “Pasa la página”, pues internautas lo acusan de lanzarle una indirecta a su exesposa, la presentadora Adamari López.

La canción, que tiene previsto su lanzamiento para este 24 de agosto, fue anunciada por el cantautor con bombo y platillos en todas sus redes sociales y para beneplácito de sus fans, publicó unos cuantos segundos del tema que causaron molestia en redes sociales.

La línea discursiva del sencillo se centra en un amor del pasado que no puede superar que ya no son pareja y por eso le pide que pase la página y lo olvide: “Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó”, dice una de las estrofas.

Luis Fonsi y Adamari López terminaron su relación hace 13 años. En su momento estuvo marcada por la controversia pues la cantante luchaba contra el cáncer de mama cuando el artista musical le pidió el divorcio, algo que fue muy mal visto por sus seguidores.

“A estos pedazos de letra le llaman canción no pues Woow que fea música, si es para Adamari creo que a un no lo supera él, por qué Adamari yo la veo feliz viajando disfrutando el amor de su vida su hija Alaïa”, “Ojalá está canción no sea para hacerle daño a Adamari, somos un ejército que la queremos y estaremos con ella como siempre”, son algunos de los