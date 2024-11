Luis Fonsi recuerda que su carrera comenzó sin presupuesto “y tocando puertas”

Nueva York (EFE).- Cerca de concluir la gira por sus 25 años en la música, que ha pasado ya por varios países, el cantante boricua Luis Fonsi recuerda con satisfacción los inicios de su carrera, sin presupuesto “y tocando puertas”, que le ha llevado a cosechar el éxito como intérprete y compositor.

“Para la gira uso imágenes del comienzo de mi carrera, lo que me obligó a abrir viejos baúles con fotos y vídeos y ver esa evolución” de la carrera, que comenzó “con un disco que se lanzó sin presupuesto y que siguió poquito a poco, picando piedra y tocando puertas”, señaló en una entrevista virtual con EFE.

El autor de ‘Despacito’, que cantaba en el popular coro de niños de San Juan, en Puerto Rico, se felicita de haber continuado persiguiendo su sueño luego de que su familia se mudara a Florida, asegura que el esfuerzo “valió la pena” pero reconoce que “todavía faltan muchas cosas por hacer. Sigo teniendo la misma pasión”.

En un alto de su gira, Fonsi dedica tiempo a poner su grano de arena en su sueño de que se erradique el cáncer infantil con la campaña de recaudación de fondos del hospital St.Jude (Tennessee), labor que hacen otras estrellas, entre ellas Sofia Vergara.

Hace casi dos décadas, el cantante empezó a levantar fondos para la investigación del cáncer y el tratamiento pediátrico libre de coste para las familias que realiza el St. Jude, y destaca “un antes y después” tras visitarlo por primera vez, compartir con los niños y sus padres, y escuchar “lo horrible que es que te digan que tu hijo tiene cáncer”.

Recordó que el esfuerzo de recaudar fondos se hace para esta fecha, cerca de la Navidad: “Mientras compramos nuestros regalos, estos niños pasan momentos difíciles. El cáncer infantil no se va de vacaciones. Por eso son importantes las donaciones”, afirmó.

“Ver a un niño sufrir te desmorona, pero por suerte son muchos los que ganan la batalla” dijo, subrayando que la tasa de supervivencia ha aumentado de 20 a un 80 por ciento.

El artista está a punto de culminar un año en que inició una gira, lanzó un libro de cuentos para niños (‘UnFROGettable Friends’, en inglés) y su disco “El viaje” que ganó un Grammy Latino en la reciente entrega de premios el 15 de noviembre.

También debutó como actor en la comedia romántica “Say a Litter Prayer”, que protagonizó y de la que fue productor, y además fue productor ejecutivo y autor de la banda sonora de la cinta ‘City of Dreams’, contra la explotación infantil, cuyo tema interpreta.

“Me gustó hacer una película donde la mayoría de los actores y personal son latinos, de salir del estereotipo de papel de latino que nos dan. Una película bonita, romántica, filmada en San Antonio (Texas), y tuve la oportunidad de escribir la música”, destacó.

Con tantos proyectos realizados no extraña que Fonsi pida a los Tres Reyes Magos -una tradición que enseñó a sus hijos- “unas vacaciones en la playa junto a mi familia. Ojalá me regalen unos días libres, pero, por ahora, seguimos trabajando mucho”.

Fonsi comentó que en su hogar, que comparte con su esposa, la modelo española Águeda López, y sus dos hijos, se celebra la llegada de Gaspar, Melchor y Baltasar, como aprendió en su hogar en su infancia.

“Esas son tradiciones en mi casa. Primero como niño y ahora como padre, que Santa Claus llega el 25 (de diciembre) y que para los Reyes Magos (6 de enero) hay que sacar la cajita de zapatos, ponerle un poco de grama y agua para los camellos”, indica.

Y bromea con que a sus hijos Mikaela, de 12, y Rocco, de 7, les hace ilusión, pero “al padre más que a ellos”.

El puertorriqueño dice estar “listo para afrontar los nuevos retos” de 2025, cuando culmina la intensa gira de sus 25 años en la música (el 15 de marzo en Puerto Rico, “donde todo comenzó”), y revela que trabajará en su próximo disco y otros proyectos paralelos a la música, “que es algo que siempre me ha gustado”.