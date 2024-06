Luis Haquín: “Nos vamos con un sabor amargo”

Arlington (EE.UU.), (EFE).- El central Luis Haquín quiso quitar hierro a la derrota de Bolivia por 2-0 en el debut de la Copa América con Estados Unidos ayer domingo en Arlington al argumentar que ambas selecciones ofrecieron un partido abierto, de múltiples opciones de gol, aunque con un rival que tuvo mejor puntería.

“Hay que seguir trabajando, corregir los errores y afinar los detalles, pero no podemos bajar los brazos, porque esto apenas comienza”, manifestó el jugador del Ponte Preta brasileño al término del encuentro que abrió en el AT&T Stadium la actividad del Grupo C, que completan Uruguay y Panamá.

El jugador de 26 años precisó que la ventaja final de los anfitriones se ve amplia, pero insistió que ambas selecciones jugaron “un partido de ida y vuelta”.

“Nos vamos con una sabor amargo, pero esto no termina aquí”, puntualizó.