Luis Miguel no da pensión desde hace tres años a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula

México, (Notistarz).- El cantante mexicano Luis Miguel no se ha hecho responsables de sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracely Arámbula, desde hace más de tres años, por lo que la actriz interpuso una demanda en México.



Antes los señalamientos y rumores de que el famoso intérprete tiene una orden de aprehensión en México y una demanda en Los Ángeles, el abogado de “La Chule” desestimó esta información e indicó que solo tomaron medidas legales en el país latino.



“Es completamente falso que exista una orden de aprehensión en contra de él por parte de la señora Arámbula”, expresó el litigante Guillermo Pous en entrevista con María Luisa Valdés Doria y agregó que tampoco hay una orden de aprehensión en contra del artista.

Pous indicó que en caso de que el cantante se niegue a dar la pensión para sus hijos, entonces se procede a tener una audiencia con la madre de sus hijos, así que tendrán que verse cara a cara, pero de pagar lo que se requiere, no tendría que presentarse a ninguna audiencia.

La actriz, quien protagoniza la telenovela “La madrastra”, en reiteradas ocasiones ha hecho público su deseo por que “El Sol” pase más tiempo con sus hijos y no se limite sólo a lo económico: “Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.