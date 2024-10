Luis Miguel: revelan la fuerte enfermedad que lo obligó a cancelar conciertos

México, (Notistarz/AMEXI).- El cantante Luis Miguel sorprendió a todos sus seguidores al cancelar algunos conciertos en la Ciudad de México que forman parte de su exitosa gira de este 2024.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que se percató que el artista presentaba malestares que le impedían hacer su “show” como de costumbre.

«Ya ven que Luis Miguel ha venido estando enfermo. La semana pasada, hoy hace 8 días, yo estaba en la Arena CdMx viendo al señor Luis Miguel, y al siguiente día es cuando empiezan sus complicaciones de salud. El lunes todavía se presenta en la Arena, pero se oía de la re chingad*, súper mal, súper enfermo, con dolor de garganta, con fiebre y demás», dijo.

Señaló que a pesar de que el intérprete de “La Bikina” se sometió a un tratamiento para que estuviera en condiciones de dar su concierto, fue prácticamente imposible pues no presentó mejoría.

«El domingo no se esforzaba mucho vocalmente, pero estaba muy contento. Me cuentan que para el lunes ya era un verdadero desastre porque se oía súper ronco, súper golpeado. Estuvieron esperando que se le abriera la garganta, le inyectaron no sé qué para que se le abriera la garganta».

El periodista dio a conocer que el cantante estaba enfermo de neumonía y que jamás se había sentido tan mal como en esta ocasión.

«La cosa es quién sabe para cuándo se van a reprogramar sus fechas, porque saben qué tiene el señor Luis Miguel, agárrense porque Luis Miguel tiene neumonía, así como lo oyen. Dicen que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal en su vida», señaló.

Refirió que al cantante ya se le administran antibióticos vía intravenosa y todo su equipo les hicieron pruebas de covid para descartar cualquier contagio.

«Luis Miguel ha estado en cama, en casa, me refieren, con antibiótico intravenoso por la neumonía. Además, a todo el equipo, músicos, coristas, mariachis y demás, otra vez examen de covid, Mariachi Vargas y demás, absolutamente a todos porque el señor Luis Miguel tiene neumonía», señaló.

En ese sentido, reveló que a “El Sol” le dio covid en cuatro ocasiones por lo que una enfermedad como esta resulta sumamente peligrosa para él.

«Me cuentan que le ha dado cuatro veces covid a Luis Miguel, y que es muy peligroso, que le afecta mucho y que se pone muy mal, entonces le produjo una neumonía esto del covid. Está sumamente malo, no saben para cuándo van a poder reponer los conciertos. Hay cuatro conciertos que tiene que reprogramar y es un dineral», indicó.

Hasta el momento ni el cantante ni nadie de su equipo se se ha pronunciado sobre esto, pero se espera que se dé a conocer alguna explicación sobre su estado de salud.

Notistarz/ Staff