Luis Miguel sí enfrenta demanda por pensión alimenticia de sus hijos, revela abogado

México, (Notistarz).- Mientras el cantante Luis Miguel goza de la fama por su regreso a los escenarios y del amor por su relación con la española Paloma Cuevas, se confirmó que sí enfrenta una demanda por pensión alimenticia interpuesta en la Ciudad de México, por la madre de sus dos hijos, la actriz Aracely Arámbula, confirmó el abogado de la actriz.

El litigante Guillermo Pous, representante de la actriz mexicana, expresó que el famoso intérprete dejó de cubrir los gastos de sus hijos Miguel y Daniel, desde 2019 y por ello debe enfrentar la justicia en México en un juzgado de familia.

“Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, expresó Pous al periódico local El Universal. El abogado ofreció algunos detalles sobre esta querella así como de un documento que circula en la web.

“En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”, agregó.

Este fin de semana circuló en la web un documento expedido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México en el que se confirmaba que Luis Miguel no está registrado en la base de deudores alimenticios, y aunque el documento es real, no estaría actualizado, explicó el abogado.

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado”, aclaró y agregó que para que aparezca en dicha lista, tendría que existir una instrucción directa de un juez en la que se indique su inscripción a este registro.

“Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí lo es (deudor alimentario moroso), simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en ese registro”, apuntó el letrado.

De acuerdo con Pous, lo que pide Aracely sólo es el pago correspondiente de la pensión desde 2019 hasta la fecha ya que con ello cubre los gastos y manutención de los menores. Pese a que se filtró que estaba demandado en Estados Unidos, Luis Miguel sólo enfrenta una demanda en México, de acuerdo con el reporte del diario