Luis Téllez y René Castillo mexicanizan el filme “Pinocchio” de Del Toro

Ciudad de México, (EFE).- Pinocchio y otros personajes del filme homónimo de Guillermo del Toro viajaron en avión a México para que directores mexicanos como René Castillo y Luis Téllez los dirigieran, y así crear una parte de la película cuya labor ha cambiado el paradigma de animación foto a foto o “stop motion” en el país.

“Creo que ‘Pinocchio’ puede cambiar el paradigma y que tenga éxito en todos los sentidos. Yo estoy conmovido con la historia, es una cosa increíble, estamos viviendo una parte muy padre (buena) en la animación”, explicó Téllez en un encuentro con Efe y medios mexicanos.

A través del Taller de Chucho (el Centro Internacional de Animación, CIA), fundado por Del Toro en la ciudad mexicana de Guadalajara, el creador de “El laberinto del fauno” (2006) convocó hace más de un año a 7 directores mexicanos para invitarlos a la aventura de un proyecto que había estado desarrollando por más de una década.

Del Toro le confió a “los siete magníficos” -como han sido apodados- 5 minutos del filme basado en la historia original de Carlo Collodi, que también es dirigida por Mark Gustafson (“Arnold Escapes from Church”, 1988).

Entre los elegidos estaban Téllez, supervisor de animación y animador; Castillo, en la animación; Rita Basulto en la fotografía; Karla Castañeda en el diseño de producción; Sofía Carrillo en el vestuario; Juan José Medina en el arte, y León Fernández como realizador de títeres.

“No creo que llegue ni al 10 % de la película, pero sin dar ‘spoilers’ puedo decir que mandó una escena muy importante que tiene mucho que ver con la sensibilidad del mexicano”, ahonda.

Pero si algo persiguió a estos creativos mexicanos durante el proceso fue la presión de entregar el proyecto a la altura de los grandes estudios que trabajaban en “Pinocchio” en el extranjero y que revisaban con “lupa y en 4k” cada detalle, según relata René.

“La presión no era el tiempo, era alcanzar la calidad, era lo que a mí más me motivaba a dar siempre un extra. Estoy sorprendido porque siempre estaba disfrutando, disfruté cada segundo, fue bien bonito estar con ‘puppets’ (marionetas) hermosos, cada figurita tiene una tecnología absolutamente hermosa de animar”, relata Castillo.

UN SALTO TECNOLÓGICO

Luis confiesa que para él no hay nada más aburrido que un cuarto lleno de computadoras, por eso la demanda manual que supone la animación fotograma por fotograma lo emociona, y más ahora con el impulso a esta técnica que la producción de “Pinocchio” ha dejado en México.

Esto, afirma, ha adelantado y facilitado la posproducción de este cine de manera exponencial.

“Todos los cortometrajes ‘Hasta los huesos’ (2001) de Castillo, ‘Jacinta’ de Castañeda (2008), ‘Viva el rey’ (2017), todos, son hechos con personajes de alambre y técnicas bastante vistosas pero rudimentarias”, menciona Téllez.

“Las cosas que son intrínsecas y artesanales en ‘stop motion’ siempre se quedan, pero nosotros a las que no deberían hacer así también las convertíamos en artesanales por carencias y ahora con el Taller de Chucho tenemos todos los juguetes con los que nunca soñamos”, añade.

TRABAJAR CON DEL TORO

Sin duda, las acciones altruistas de Guillermo del Toro en su país, no solamente en el ámbito cinematográfico, lo han colocado como uno de los artistas más queridos de México.

“Guillermo no tiene ninguna necesidad de esto, lo está haciendo por una generosidad absoluta, bien pudo haber mandado algo chiquito, pero no, mandó una nave de guerra súper equipada, es un milagro”, asegura Luis sobre el apoyo del ganador del Premio Óscar a la industria en el país.

Sobre cómo fue trabajar con el director de “The Shape of Water” (2017), René y Luis confiesan que fue todo un goce y según Téllez fue “un doctorado en cine” ver en primera fila como trabaja uno “de los contadores de historias más importantes de la actualidad”.

“Es un amor, realmente era bien interesante, teníamos juntas con él con reloj súper agendadas, yo llevaba mi propuesta de ‘acting’ en video porque como animador eres un actor a través del ‘puppet’, primero tienes que actuar tú lo que sea que va a hacer y eso es lo que Guillermo revisa, en mi caso siempre se reía y eso fue maravilloso”, dice Castillo.

El filme tiene pactado su estreno en Netflix para diciembre del año en curso. EFE

