Lunay presenta su lado más humano en un proyecto de YouTube

San Juan, (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Lunay lanzó el primer episodio de un proyecto en YouTube, como parte del proyecto “Artist on the Rise” (Artista Emergente), en el que presenta su lado más humano y su proceso hacia el estrellato en la música.

“Lo que vas a poder encontrar es básicamente mi crianza, lo que yo hacía desde niño y de cómo buscaba mi musa”, explicó Lunay a Efe.

Esa inspiración musical, según mencionó Jefnier Osorio Moreno -nombre de pila de Lunay- la encontraba en Corozal, su lugar de nacimiento y crianza en Puerto Rico, en la zona montañosa y central de la isla.

Allí, según detalló, se crió montando motocicletas, “compartiendo con mi familia y de ahí, esa recarga es la que llevo al estudio y sigo mandando fuego”.

Igualmente, el intérprete de éxitos como “Todo o nada”, “Soltera”, “Dale banda” o “Le gusta que la vean”, expone cómo el deporte del motociclismo lo ayuda a desahogarse y encontrar la musa para crear sus canciones.

“La moto es ‘freestyle’ (improvisación) y la música es igual, que te la oportunidad de hacer lo que uno quiera y siente”, resalta el joven artista de 21 años.

En Corozal, el artista indica en el video que tuvo una “crianza con sueños, aspiraciones y metas, pero las mías fueron bien centradas”, específicamente en la música.

En el primer episodio de cinco minutos, Lunay relata cómo se interesó por la música gracias a su padre que tocaba la batería y cantaba en la iglesia.

Lunay relató a Efe la primera vez que visitó un estudio de grabación, al que lo llevó su hermanastro, desde que acudió “sentía que había nacido para estar en el estudio”.

“Sentía que el cantar tenía algo especial en la vida”, asegura Lunay en el video trabajado en colaboración con YouTube Music.

Además, en el video también se rememora cuando Lunay, a sus 14 o 15 años, conoció a Daddy Yankee, quien le animó a seguir trabajando para lograr sus sueños y varios años más tarde ambos grabaron el “remix” de “Soltera”, en el que también participa Bad Bunny.

“Lo que puedes aprender del video es que de todos lados se llega, no importa de donde seas. Así sea un jibarito como yo, gracias a Dios, sigue logrando grandes cosas. Así que los chamaquitos (adolescentes) se pueden motivar dándole duro”, abundó Lunay a Efe.

“Aún me siento como un jibarito. Eso es bueno, y también dejarlo saber adonde vayamos”, agregó Lunay, cantante del sello disquero La Familia, de los productores musicales puertorriqueños Chris Jedi y Gaby Music.

Otros artistas que han participado del proyecto “Artist On The Rise” son los también puertorriqueños Ozuna y Rauw Alejandro y el panameño Sech.