Lupita D’Alessio se retira con nostalgia y “buena actitud” con su gira Gracias Tour

Los Ángeles, (EFE).- A la cantante mexicana Lupita D’Alessio le embarga la nostalgia y a la vez la convicción de que “ya es tiempo” de terminar por todo lo alto y con “buena actitud” una carrera de más de medio siglo con el Gracias Tour, en el que se presenta con su hijo Ernesto y cuyo próximo concierto tendrá lugar hoy viernes en Inglewood, California.

“Siento mucha nostalgia porque es una despedida, es algo a lo que me dediqué toda mi vida, por lo cual nací. Son sentimientos encontrados; quizá esa frase está muy trillada, pero sí. Es un poco de nostalgia pero también otra necesidad de que mi vida dice que ya es tiempo. Irse bien”, dijo a EFE la también actriz en conversación telefónica.

La intérprete de apasionados temas como “Qué ganas de no verte nunca más”, “Inocente pobre amiga” o “Lo siento, mi amor”, confesó que no le fue fácil tomar la decisión de despedirse de los escenarios.

“Tengo setenta años de edad, que cumplo ya el próximo año, pero creo que es el tiempo ya para disfrutarlo, disfrutar el cariño de la gente, el aplauso, la producción, mis músicos. Creo que es el momento. Todavía hay ahí un poco de fuerza, de buena actitud, para poder lograr esta gira. De irse bien, contenta, feliz, y creo que se va a lograr”, manifestó.

La gira, que se inició en mayo pasado en Ciudad de México e incluye escalas en diversas localidades del país latinoamericano y de Estados Unidos, hará su siguiente parada este viernes en el YouTube Theater de Inglewood, condado de Los Ángeles.

La artista contó que cuando decidió emprender el Gracias Tour su hijo Ernesto le propuso acompañarla. “Y le dije ‘Tienes toda la razón. Vamos juntos’, porque estamos hablando de un legado”, refirió.

“Ernesto D’Alessio es un ícono del teatro musical. Es un gran intérprete y creo que le puede dar un giro muy bonito a esta gira por su juventud, por su talento. Es guapo y aparte canta canciones de su mamá -mías- en el concierto. Y ha dado muy buenos resultados. A la gente le ha gustado mucho. Entonces van a tener juventud y van a tener a la leyenda”, sostuvo.

También reconoció que fue muy complicado elegir las canciones que formarían parte de la gira. “Son los temas más emblemáticos. Si hiciera cuentas, yo creo que tengo grabadas 400 canciones. Es imposible ponerlas en un show”, expuso.

Con todo, expresó su alegría de que sus seguidores recuerden sus canciones y se las sigan pidiendo en las redes sociales.

“Es tan bonito que la gente se acuerde de tantas canciones de las que yo no me acuerdo; canciones como ‘Agenda’, ‘De parte de quién’, ‘Se vende esta casa’, y te dan los títulos y dices ‘¿Cómo se acuerda?’. Es increíble”, dijo.

Sobre su vida en Cancún, a la orilla del Caribe mexicano, D’Alessio (1954) dijo que “es una belleza, un regalo; es una bendición que le agradezco a mi Dios”.

“Es un lugar muy bonito a mi edad para descansar, respirar. A todos nos hace daño la altura, pero aquí a nivel del mar es otra cosa”, aseguró, para luego expresar satisfacción de que este viernes también estará cerca del mar en Inglewood.

Y al preguntársele por qué la gente debería acudir a este concierto y al resto de sus espectáculos de la gira Gracias Tour, que incluirá presentaciones en Las Vegas, San Antonio, Chicago y Miami, entre otras ciudades estadounidenses, la artista replicó: “Pues es la última vez que voy a presentarme.