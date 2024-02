Lupita Jones revela las causas por las cuales perdió la licencia de Miss Universo

México, (Notistarz).- La ex Miss Universo Lupita Jones reveló cuales fueron las causas por las cuales perdió la licencia como presidenta de Mexicana Universal, y aunque parecía una decisión sorpresiva no lo fue para la también actriz.

En noviembre pasado, Anne Jakrajutatip, la presidenta de Miss Universo, anunció la salida de la mexicana del certamen con el cual se elige a la que será la representante del país al concurso de belleza a nivel internacional.

Pese a ser una sorpresa para el mundo, no así para Jones, quien presentía que sus días al frente de la organización nacional, de la cual estuvo por más de 30 años, estaban contados. En una entrevista al podcast Talk About habló de los motivos de su salida.

“Yo he marcado mi postura muy clara. Yo considero que los espacios de las mujeres se tienen que conservar para las mujeres… Esta postura me costó que me quitaran la licencia de Miss Universo y no me importa, porque justamente esto implica mantenerte congruente con tu forma de pensar”, indicó.

Aunque aclaró que no es homofóbica: “Yo no tengo nada en contra de la comunidad trans, porque también se me ha satanizado mucho con eso y no, simplemente creo que para que una competencia sea justa, los participantes deben tener las mismas características, para que sea una competencia leal y justa”.

“Siempre va a quedar esa duda de ‘¿Ocupó ese puesto, por méritos propios, por que verdaderamente se lo ganó el jurado o la organización está siendo condescendiente con ciertos grupos?’ y no creo que esté padre que una mujer trans participe en un evento con esa sospecha”, expresó.

Aunque la salida de Jones fue el año pasado, la también empresaria indicó que hasta el momento nadie le ha hecho el anuncio oficial de su salida. Jones fue la primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991.

Notistarz/Staff