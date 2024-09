Luto, indignación e interrogantes se apoderan de Georgia tras tiroteo en escuela de Winder

Miami,(EFE).- En medio del luto de las familias de las cuatro personas muertas en el tiroteo escolar en Winder (Georgia), las autoridades indagan este jueves los motivos que tuvo el menor de 14 años para perpetrarlo, mientras crece la desolación e indignación por la edad de agresor y porque él ya había estado en el radar de las autoridades de EE.UU. por una posible amenaza por internet.

Winder, una localidad de menos de 20.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta, prepara hoy en silencio los funerales de los dos alumnos y dos maestros muertos en el Instituto Apalachee, mientras que otros ocho alumnos y otro profesor se recuperan de las heridas en centros hospitalarios.

Según versiones de prensa, el padre de Colt Gray, el menor de 14 años que mañana viernes enfrentará en una corte la acusación formal por cuatro asesinatos, entre otros cargos que no han sido divulgados, había señalado a las autoridades que su hijo no tenía acceso al armamento que él poseía.

La primera aparición en corte de Gray está prevista para las 8:30 (12:30 GMT) de este viernes 6 de septiembre.

El estudiante estaba en la mira de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Georgia, según un reporte oficial de 2023, en el que su padre fue interrogado y aseguró que el joven no había hecho la amenaza y que las armas en su posesión estaban bien guardadas.

La mañana del miércoles, cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Barrow comenzó a recibir llamadas de auxilio, los oficiales respondieron a la escuela y casi de inmediato se encontraron con Gray, quien dejó caer su arma y se entregó.

El hecho ha abierto en Estados Unidos de nuevo el debate sobre los posibles cargos de negligencia que pueden enfrentar los padres o tutores de jóvenes sospechosos de crímenes al permitir o no asegurarse bien de impedir el acceso a las armas. Igualmente sobre la necesidad de tomar más en serio amenazas que las autoridades suelen descartar por la falta de pruebas.

El centro de investigaciones sobre violencia con armas Violence Policy Center hizo un llamado a “exigir” también respuestas sobre el detalle del arma utilizada y la forma de adquisición

Los tiroteos masivos en las escuelas, como los de Newtown, Parkland y Uvalde, “han pasado de ser algo casi impensable a algo prácticamente inevitable”, se lamentó Josh Sugarmann, director ejecutivo de Violence Policy Center.

A juicio como adulto

El Departamento de Justicia Juvenil de Georgia informó hoy que Gray está recluido en un centro de detención juvenil de Gainesville, pese a que va a ser juzgado como adulto, según dijo el director del FBI en Georgia, Chris Hosey.

El autor del tiroteo de Georgia, el peor en una escuela del estado, será además sometido a evaluaciones mentales y psicológicas.

Gray, quien utilizó un arma del mismo tipo del fusil semiautomático AR-15, había sido investigado hace un año por presuntamente haber amenazado con un tiroteo a través de internet.

Entre tanto, se empiezan a conocer hoy más detalles sobre las víctimas: un niño hispano de 14 años, Christian Angulo; otro de la misma edad afroamericano, Mason Schermerhorn, y los maestros de matemáticas Christina Irimie, de 53, y Richard Aspinwall, de 39.

“Christian Angulo era un estudiante de primer año (…) a quien le robaron la oportunidad de crecer”, señala en la red X Students Demand Action, un grupo a favor del control de armas.

“Sus amigos dicen que tenía una actitud ‘relajada’ y que le encantaba hacer reír a los demás. La hermana de Christian dice que su familia está ‘realmente desconsolada’ él era querido por tanta gente”, agrega. EFE

