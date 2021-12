Macías se lesiona durante el partido ante el Mollerusa

Madrid, (EFE).- José Juan Macías, delantero mexicano del Getafe, se lesionó durante el partido de Copa del Rey que disputa su equipo ante el Mollerusa y tuvo que abandonar el terreno de juego a los veinte minutos del partido.

No tiene suerte el jugador cedido por el Chivas, que jugó sus primeros como titular desde que llegó Quique Sánchez Flores tras sustituir en el banquillo a Míchel. Macías, al intentar robar un balón, se lesionó su pierna izquierda en un lance fortuito que le obligó a abandonar el encuentro.

Fue sustituido por Sandro Ramírez a los veinte minutos. Ese es el tiempo que ha jugado con Quique Sánchez Flores, que hasta el momento, para los partidos de LaLiga, ha preferido utilizar a otros delanteros como Enes Unal, Jaime Mata, Darío Poveda y el mismo Sandro Ramírez.

Hasta su salida del campo, Macías desperdició dos ocasiones claras. Con 0-1 en contra, tuvo un remate de cabeza a bocajarro que mandó a las manos del portero Pau Bosch. Y, después, a los trece minutos, intentó marcar con un disparo desde fuera del área que se marchó fuera de la portería del Mollerussa.

La promesa del fútbol mexicano no ha tenido suerte desde que llegó al Getafe este verano. Con Míchel en el banquillo, disputó 200 minutos de 720 posibles. Exactamente el 27’7 por ciento del tiempo. Después, con Quique Sánchez Flores, hasta el choque frente al Mollerussa, no jugó ni un solo minuto. En total, cero de 540.

Macías tampoco ha conseguido marcar ni un gol en el conjunto madrileño y no es la primera vez que se lesiona. De hecho, no hace mucho salió de la enfermería tras perderse un par de encuentros. Ahora, a la espera del alcance de su lesión, el jugador mexicano tendrá que volver a empezar y recuperarse para intentar convencer a su entrenador de que merece gozar de más minutos en el Getafe.