Madonna avanza nueva música que graba con el productor de ‘Confessions On A Dance Floor’

Los Ángeles (EE.UU),(EFE).- Madonna prepara estos días los que serán sus nuevos temas para el próximo año en los que tendrá como productor al británico Stuart Price, con quien también colaboró en el exitoso álbum ‘Confessions On A Dance Floor’.

“Trabajando en nueva música con Stuart Price. Estos últimos meses han sido medicina para mi ALMA”, escribe la reina del Pop en un mensaje en Instagram al dar detalles sobre sus nuevas composiciones.

“Escribir canciones y hacer música es la única área en la que no necesito pedirle permiso a nadie. Estoy tan emocionada de compartirlo contigo. ¡Quién quiere escuchar música nueva en 2025!”, agrega la intérprete de ‘Like a Virgin’.

El mensaje está acompañado de imágenes de lo que parecen ser sesiones de grabación de los nuevos temas con Stuart Price y otros colaboradores, además de un avance de la música que pretende sacar al mercado el próximo año.

‘Confessions on a Dance Floor’ fue el décimo álbum de estudio de la cantante estadounidense lanzado en 2005, por lo que el próximo año celebrará su 20 aniversario.

El álbum obtuvo un premio Grammy e incluyó canciones exitosas como ‘Hung Up’ o ‘Sorry’, que alcanzaron las listas de las más escuchadas en todo el mundo.

Stuart Price que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024.