Madonna cumple 65 años recuperándose para su gira mundial y sin ganas de parar

Nueva York, (EFE).- Madonna cumple mañana 65 años y, lejos de plantearse la jubilación, la superestrella del pop dice estar lista para embarcarse en la ambiciosa gira mundial que tuvo que ser pospuesta por un ingreso hospitalario de varios días, supuestamente derivado de la extenuación.

Y es que Madonna Louise Ciccone, nacida en Bay City (Michigan) en 1958, no es una mujer ordinaria: en lo personal acumula experiencias para varias vidas, y en lo profesional presume de una exitosa carrera musical de 40 años nutrida por grandes dosis de provocación, riesgo y desdén por el qué dirán.

La “ambición rubia” iba a comenzar el 15 de julio en Canadá su “Celebration World Tour” cuando, tres semanas antes, su mánager Guy Oseary comunicó que había sido ingresada en la UCI y entubada por una “infección bacteriana grave”, lo que trastocó esos planes y, sobre todo, generó preocupación.

En medio de la avidez informativa por el estado de salud de Madonna se especuló sobre sus duros y largos entrenamientos para estar a la altura de los espectáculos de artistas más jóvenes, y sobre cómo fue hallada inconsciente en su casa y posiblemente “resucitada” con un fármaco, extremos que no se han confirmado.

Lo único seguro es que la emergencia médica reunió a su alrededor a sus hijos -tiene seis- y amigos, a quienes llamó “ángeles” en unos mensajes de agradecimiento en los que se dijo “afortunada de estar viva”, y que dejaron entrever la faceta más humana y vulnerable de alguien que es símbolo de fortaleza y rebeldía.

Pese a todo, la ganadora de siete Grammys parece estar recuperándose rápido de cara al nuevo inicio de la gira, que será el 14 de octubre en Londres, y prueba de ello son las fotos y vídeos que ha colgado en Instagram para ir abriendo boca, en los que baila, posa sensualmente y asegura que viajará “pronto”.

La expectación es grande, ya que Madonna publicó su último disco, “Madame X”, en 2019, y desde el inicio de la pandemia ha subido a un escenario en contadas ocasiones, como en un concierto en Medellín en honor a Maluma y una actuación en el Orgullo en Nueva York, aunque no por ello ha estado quieta.

MÁS AFÍN A LA GENERACIÓN Z QUE A LOS PENSIONISTAS

Amiga de lo transgresor y cómoda con la polémica, la intérprete de “Material girl” ha seguido desafiando las convenciones sociales en su madurez: viste como quiere, más afín a la generación Z que a la de los pensionistas; sale con quien quiere, personas mucho más jóvenes que ella; y hace lo que le place en todos los ámbitos.

En 2022 lanzó “Finally enough love”, una recopilación de 50 números uno, lo que la llevó a publicar un vídeo promocional de preguntas y respuestas que fue recibido por sus seguidores como maná en medio de un desierto musical y en que reveló una filosofía de vida basada en la “curiosidad”, el “sexo” y en no tomarse muy en serio las cosas.

En su continua reinvención, Madonna sigue afrontando con energía las críticas y el último ejemplo fue a principios de este año, cuando acudió a entregar un premio a la gala de los Grammy y su imagen se convirtió en la diana de quienes decían que se había hecho retoques, que estaba irreconocible o que no sabe envejecer.

“Otra vez me veo en reflejo del edadismo y la misoginia que permea el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres de más de 45 y que siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo fuerza de voluntad, trabajan duro y son aventureras”, declaró.

La cantante, que aseguró que nunca se ha disculpado ni lo hará por sus decisiones, recordó que los medios se han metido con ella siempre y dijo estar feliz de ser una pionera para “que todas las mujeres que vienen detrás lo tengan más fácil los próximos años”.