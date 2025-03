Madres buscadoras en México piden usar fuerza del Estado ante crisis de desaparecidos

Acapulco (México), (EFE).- Madres del estado de Guerrero, sur de México, que buscan a sus hijos desaparecidos valoraron positivamente las reformas impulsadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para usar “toda la fuerza del Estado” ante la crisis de miles de desaparecidos que sufre el país.

Así lo indicó a EFE durante una jornada de búsqueda este martes, Socorro Gil Guzmán, cuyo hijo José Guadalupe Romero Gil, desapareció en 2018, quien exigió que las autoridades deben hacerse cargo “porque no sirven tantas leyes, artículos y comisiones si siguen desapareciendo personas en el país y no las buscan” y apuntó no confiar en la propuesta “hasta que se vieran hechos y resultados”.

Las acciones de Sheinbaum se anunciaron después de un jornada de protesta nacional este sábado tras los hallazgos de restos óseos y ropa en un rancho en la localidad de Teuchitlán, donde el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco (oeste del país) denunció haber encontrado un “campo de concentración y exterminio de reclutamiento” del crimen organizado y que ha provocado una ola de indignación en México.

“Existe gente en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal que no deberían de estar, no tienen empatía con las familias, en verdad no sirven que sigan inventando sus reformas o sus artículos o lo que sea y en verdad no los ponen en práctica, nada más lo tienen en papel”, expuso Gil Guzmán.

“Las familias están solas, desamparadas, caminamos como podemos, buscamos con nuestros propios recursos y nos tenemos que mover para buscar a nuestros familiares”, agregó durante sus labores de búsqueda en el balneario turístico de Acapulco.

La representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia aseguró que el “claro ejemplo es Guerrero, donde las autoridades no se coordinan para realizar las búsquedas”, al lamentar que no hay investigación y tampoco han disminuido la cifra de personas desaparecidas.

Sheinbaum anunció el lunes cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la “base única de información forense” con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva “plataforma federal de identificación humana”.

“En el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada a la delincuencia organizada. En cualquier caso es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse y, por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”, manifestó la mandataria.

Acciones, no palabras

Por su parte,Teresa Parra Gallegos “las acciones hablan más que las palabras” y por el momento “no cree en ninguna autoridad”, ya que, dijo, ha estado sola y abandonada desde el 4 de noviembre de 2024 que desapareció su hijo, solo las madres de la colectiva la han apoyado.

“No es de que lo diga, es que lo haga (la presidenta), las acciones hablan más que las palabras (…) tiene que poner un alto a todo esto, nadie más que ella lo puede hacer y obviamente nos debe de apoyar a todos los que estamos buscando a nuestros hijos”, comentó.

México acumula a la fecha más de 120.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1960.