Maestro Roberto Solano lleva a la salsa poema Susana del escritor Leo Castillo

Barranquilla, (Notistarz).- El maestro de la salsa colombiana Roberto Solano, adaptó el poema Susana del escritor Leo Castillo en una canción que se estrena con el sabor de la música tropical de este país suramericano.

“Es un poema escrito en los años 80, adaptado por Roberto Solano en un formato de salsa clásica colombiana. Este es un fenómeno que ya se consideraba en cuidados intensivo”, dijo a Notistarz el poeta Leo Castillo.

Pero -agregó- “se ve que la salsa está viva y es una excelente noticia encontrarnos con un temazo en vocación clásica, salsera. Esta es una esperanza que la salsa sigue. El poema fue sometido a ciertos cambios para la adaptación musical”.

“Sentada en mis piernas, Susana está desnuda, se levanta y baila / Danza al borde del milagro, caminando desafiante y coquetea ante el abismo”, dice el poema en su versión original.

Y más adelante sigue: “Susana acciona el aparato de vidrio para que veamos pornografía y me deja entrar en ella/ Y me deja así mismo, salir de ella/ Susana me da su cuerpo pero su alma la reserva para uno que se aleja en ella misma / Ignorando sin acordarse, ya incluso”.

Leo Castillo aseguró que para él fue una “sorpresa que un poema escrito 30 años atrás, de repente encuentre una manifestación en un formato como es el de la salsa”.

“Además me envía un mensaje que el poema sigue vigente, que más de tres décadas no hayan hecho mella en él y está vivito y coleando –como decimos en la costa Caribe colombiana- Así que es una esperanza para mi creación literaria que me dice que no voy por mal camino y me ayuda a creer en lo que estoy haciendo”.

Sostuvo que quienes escuchen el tema “me juzgarán. También juzgarán la canción de Roberto Solano, quien es un sonero colombiano clásico. Es el autor Los Charcos y El Patillero y Borincana, tres de sus cañonazos bailables grabados por Fruko y que todavía son gozados por la audiencia que ha seguido la salsa en lengua española”.