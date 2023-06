Magic Kingdom fue el parque temático más visitado del mundo en 2022

Miami, (EFE).- El parque temático Magic Kingdom de Disney,ubicado en el centro de Florida (EEUU), fue el mas visitado del mundo en el año 2022, tras sumar unos 17,13 millones de visitantes, de acuerdo a un reporte dado a conocer.

El informe de Themed Entertainment Association/AECOM refleja que la cifra de 2022 supone un incremento del 35 % respecto al año anterior, aunque aun falta para igualar los 21 millones de visitantes de 2019, el año antes de la pandemia.

El documento hace hincapié no obstante en que ningún parque temático del mundo ha logrado aun volver a las cifras pre-pandemia.

La segunda plaza en esta lista la ocupa Disneylandia, en California, que registró 16,88 millones de visitantes, número que refleja un incremento respecto al año anterior del 97 %, y en tercera posición figura Universal Studios Japan, que sumó 12,35 millones (125 % más que 2021).

Tokio Disneyland, con 12 millones (aumento del 90 %), y Universal Islands of Adventure, en Orlando y que hizo 11,02 millones (21 %), se ubicaron en la cuarta y quinta plaza, respectivamente, entre los parques temáticos más visitados del mundo.

El estudio refleja que Florida es la indiscutible capital mundial de los parques temáticos, al poner seis parques entre los primeros quince puestos, los cuales reunieron en conjunto 68,8 millones de visitantes durante 2022, seguidos a la distancia por los tres principales parques californianos que registraron 35,2 millones de visitantes.

Universal Islands of Adventure se ubicó en el tercer parque más visitado en Estados Unidos y de esta forma se impuso a los otros tres parques de Disney World, en Florida, como son Hollywood Studios (10,9 millones), EPCOT (10 millones) y Magic Kingdom (9,03 millones).

Como recogen medios locales, la primacía de Magic Kingdom probablemente se verá certificada en la contabilidad de 2023, la cual tomará en cuenta la apertura en abril pasado de la atracción TRON Lightcycle Run.

Disney se mantiene como el amo del sector al colocar siete (dos de ellos en Japón) en la lista de los diez parques más visitados del mundo, de acuerdo al reporte.

Asimismo, Estados Unidos acoge los siete parques más visitados del mundo, cinco de ellos propiedad de Disney y dos de Universal.

El reporte, considerado el referente del sector, destaca que la industria de parques y atracciones en su conjunto continúa recuperándose de los efectos de la pandemia y que las ganancias en las cifras de asistencia se debieron al relajo de restricciones impuestas por la covid-19 y a “la demanda acumulada”.

Este estudio se da a conocer en medio del pulso que Disney mantiene con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es un aspirante republicano a la Presidencia de 2024 y con quien mantiene un litigio en los tribunales.

El conflicto se desató cuando uno de sus directivos criticó la ley que prohíbe abordar cuestiones de identidad de género y orientación sexual en las escuelas de Florida, norma conocida por sus detractores como “No digas gay”.

En respuesta, DeSantis firmó una ley que eliminaba el autogobierno del que gozó Disney en Florida durante más de 50 años y creo una nueva junta con miembros elegidos por él.