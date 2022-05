Mahomes de los Chiefs de la NFL: “Las defensas no sabrán a dónde va el balón”

Redacción Deportes, (EFE).- El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, advirtió que con su nuevo cuerpo de receptores las defensas de los demás equipos de la NFL no sabrán a dónde lanzará el balón.

“Lo que van a ver con esta ofensiva es que todos van a estar más involucrados. Todo el cuerpo de receptores tendrá grandes días, usaremos todas las armas disponibles a nuestro favor; las defensas no sabrán a dónde va el balón”, aseveró Mahomes en conferencia.

A pesar de que para la temporada 2022 los Chiefs perdieron a su receptor estelar Tyreek Hill, quien emigró a los Miami Dolphins, el mariscal de campo confió en el talento de los jugadores que llegaron y en la fiabilidad de su ala cerrada, Travis Kelce.

“No todo va a ser recargado en un solo hombre. Obviamente Travis tendrá muchos pases completos, muchas yardas, pero toda la sala de recepción dará grandes partidos, tenemos una gran variedad y eso puede darnos muchas ventajas”, explicó.

Además de la salida de Hill, Kansas City perdió a Sammy Watkins, quien emigró a los Packers y a Demarcus Robinson, ahora con los Raiders, en la agencia libre.

Contrataron a Márquez Valdés-Scantling, quien jugó para Green Bay en 2021, y al seleccionado Pro Bowl en 2018, JuJu Smith-Schuster, ex de los Steelers.

Además, reclutaron a Skyy Moore de Western Michigan en la segunda ronda del Draft de este año y firmaron al novato no reclutado Justyn Ross, procedente de la Universidad de Clemenson, a quien Mahomes elogió.

“Ves esos destellos de lo talentoso que Ross puede ser, mejorará conforme más y más repeticiones haga, no puedo imaginar lo bueno que será; tiene unas manos muy confiables e inspira seguridad en la forma en que atrapa el balón en el aire”.

Entre las armas con las que ya cuentan en el equipo el campeón en el Super Bowl LIV está el receptor Mecole Hardman, quien también fue monarca con los Chiefs, así como el experimentado Travis Kelce, considerado uno de los mejores ala cerrada de la liga.

“Es un cuerpo de receptores amplio. Es lo que queríamos, mucha competencia. Una variedad de muchachos luchando por un puesto apoyados en los de experiencia para que alcancen su mejor rendimiento”.