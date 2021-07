Majo Aguilar continúa el legado familiar y se adentra en la música ranchera

Ciudad de México, (EFE).- Por no querer hacer lo mismo que toda su familia hacía, la mexicana Majo Aguilar se dedicó durante mucho tiempo a cantar música alejada de sus raíces. Finalmente dicen que la sangre llama y ahora la nieta de Flor Silvestre se afianza en el género ranchero.

“No me animaba a sacar un disco de música ranchera porque no quería que pensaran que lo hacía solo porque mi familia lo hace. Al final dije bueno, no puedo evitar que me guste y que me apasione y no me voy a privar de algo así por un pensamiento que yo sola me impuse”, cuenta Majo en entrevista con Efe.

Los primeros trabajos que enmarcaron la carrera profesional de Majo (Ciudad de México, 1994) estuvieron enfocados a las baladas y a las cumbias y experimentó un poco con la música mexicana sacándola de su sonido tradicional.

Sin embargo, provenir de una familia tan importante en el género, con exponentes como sus abuelos Flor Silvestre, Antonio Aguilar y su tío Pepe Aguilar, la hizo querer emprender su camino por otros rumbos.

“Yo desde niña sabía que iba a cantar, la música me escogió a mí. Mi mamá dice que yo empezaba a hablar y balbucear y todo el tiempo estaba tarareando, es algo que ya sabía”, confiesa Majo.

A este deseo innato se sumó la imagen de la abuela Flor -fallecida en 2020- una de sus máximas inspiraciones para ser una artista, quien a pesar de que no la vio dedicarse al género que ella popularizó en la época de cine de oro, estuvo de cerca en su formación.

“Cuando empecé a hacer música a los 16 años formé mi banda de rock, yo dudaba enseñarle a mi abuela mi disco porque no sabía qué iba a pensar y nunca se me va a olvidar que cuando le enseñé la primera canción, que era bastante pesada, me dijo: ‘¿te falta gritar no?, si ya vas a gritar grítale bien’, ella era una artista”, recuerda la joven de 27 años.

Sin embargo, mujeres como Fiona Apple, Ely Guerra, Tori Amos y Björk también enmarcan su universo musical y la han nutrido e impulsado a buscar dar un mensaje más profundo en sus canciones. “Siempre me han inspirado las voces con fuerza”, afirma.

EL PRIMER DISCO RANCHERO

Majo eligió el tema “No voy a llorar” para inaugurar la nueva etapa musical que explora, poco tiempo después mostró “Me vale”, una canción en la que retrata la fuerza y el poder femenino de dejar atrás las cosas que no quiere en su vida.

“Es un tema que habla de cuando estas harto de una persona y logras dar el paso y avanzas. No es un ‘me vale’ como un tema de reproche o con enojo, sino de algo que ya no te importa”, explica.

El disco contará con 12 canciones que fueron elegidas de 80 temas, saldrá su totalidad en el mes de noviembre y cada tres semanas la cantante irá mostrando un tema nuevo.

“El disco tiene de todo, elegimos temas para todos, para el que está contento o despechado, para todos hay”, asegura la cantante.

A diferencia de su producción anterior en la que compuso cada uno de los temas, en este disco Majo solo fue compositora de una canción y espera que poco a poco sean más las de su autoría, pues asegura que es una parte muy importante para ella.

MUJERES MODERNAS EN LA MÚSICA TRADICIONAL

Majo es prima de la joven cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, y juntas han demostrado que el talento de la dinastía Aguilar persiste.

“Somos chavas que estamos retomando una tradición padrísima, que es muy nuestra y si nosotras podemos hacer que más chavas digan, yo también quiero estar ahí, sería increíble”, asegura.

Algo que resalta la joven, es que ahora el papel de las mujeres en esta música es mucho más poderoso y fuerte que en el pasado.

“Por mucho tiempo los hombres estuvieron muy presentes y creo que las mujeres van a tener un lugar bien padre y con un discurso diferente de poder y liberación”, dice la cantante.

Sobre los rumores que se han esparcido en redes sociales de una supuesta rivalidad entre Majo y sus primos, Majo aclara que son mentira y expresa lo mucho que se quieren.

“Yo tengo puro amor tanto por Ángela como por Leonardo y a mí me dan mucho gusto sus triunfos, los celebro, los quiero y todos estamos viviendo un momento profesional muy especial”, finaliza.