Mal debut en EE.UU. para el “West Side Story” de Steven Spielberg

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La nueva adaptación del musical “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, debutó muy por debajo de las expectativas en Estados Unidos al recaudar únicamente 10,5 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.

Las excelentes críticas cosechadas por Spielberg y el reparto, encabezado por Rita Moreno, Rachel Zegler y Ansel Elgort, no parecen haber animado al público para que acudiera en masa a ver una cinta que ha costado más de 100 millones de dólares y prometía ser uno de los filmes más importantes de la época navideña.

Según el portal especializado en taquilla cinematográfica Box Office Mojo, los estudios de Disney esperan que la película vaya tomando fuerza en las próximas semanas, gracias a la temporada de premios.

Este mismo lunes, “West Side Story” logró nominaciones a los Globos de Oro y los Critic ‘s Choice Awards, y además suena como una de las favoritas para los Óscar.

Sin embargo, el varapalo de la película demuestra que a Hollywood se le están atragantando los musicales.

Los 10,5 millones de “West Side Story” están por debajo de los también decepcionantes 11,5 millones que logró “In the Heights” en su debut este verano y ligeramente por encima de los 7,4 millones que cosechó el estreno de “Dear Evan Hansen” hace unos meses.

Tradicionalmente, los musicales han logrado éxito en las audiencias en periodos más largos y mediante la buena publicidad del boca a boca, como fue el caso de “Chicago” o “The Greatest Showman”, cuyos malos estrenos contrastaron con unos ingresos finales de 170 millones de dólares cada una.

De todas maneras, los cines estadounidenses están registrando asistencias muy bajas a las puertas de la etapa navideña, uno de los periodos más importantes para Hollywood.

Por detrás de “West Side Story” la segunda opción fue “Encanto”, la cinta animada de Disney sobre Colombia, que sumó 9,4 millones de dólares.

“Ghostbusters: Afterlife” quedó en tercera posición al lograr 7,1 millones; “House of Gucci” se conformó con el cuarto lugar con 4 millones y, finalmente, “Eternals” recaudó 3,1 millones en quinto lugar.