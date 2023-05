Malone: “Es el reto más grande de nuestras vidas”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Michael Malone, técnico de los Denver Nuggets, no dudó en definir el duelo contra los Miami Heat en las Finales de la NBA como “el reto más grande” de su vida y elogió la mentalidad ganadora de sus rivales, encabezados por Jimmy Butler.

“Olvidemos lo de que son octavos cabezas de serie. Ganaron 4-1 la serie contra Milwaukee, que fue el equipo con más victorias en la NBA este año. Ganaron 4-3 a Boston y estuvieron arriba 3-0, contra el segundo equipo con más victorias en la NBA este año. Cuando llegas a las Finales ya no se habla de cabezas de serie”, afirmó Malone tras el entrenamiento de los Nuggets en Denver.

El equipo de Colorado sentenció su serie contra Los Ángeles Lakers el lunes 22 de mayo y tuvo más de una semana de descanso para prepararse de cara a sus primeras Finales NBA.

“A quienes piensan que esta será una serie fácil, ya no sé ni siquiera qué decirles. Será el reto más grande de nuestras vidas”, advirtió.

“Estamos tratando de ganar el primer título de la NBA en la historia de la franquicia, y será la cosa más complicada”, agregó.

Malone expresó su estima por Butler, un jugador del que admira la mentalidad ganadora.

“Se podría hablar de baloncesto y de su talento. Pero para mí, cuando veo a Butler, lo que le diferencia de los demás es su mentalidad, el espíritu competitivo”, dijo.

Y destacó además la gran labor que están haciendo jugadores como Caleb Martin, Gabe Vincent o Duncan Robinson, quienes fueron clave para que los Heat eliminaran a los Milwaukee Bucks, los New York Knicks y los Boston Celtics para plantarse en las Finales.

“Se medirán los dos equipos con mejores porcentajes en triples en ‘playoffs’. Ellos están por delante de nosotros con un 39 %. Obviamente, Butler y Adebayo atraen mucho la atención, pero tienes que dar crédito a Caleb Martin y Gabe Vincent. Sabemos que Duncan Robinson es un gran tirador, sabemos que Max Strus es un gran tirador. Y Tyler Herro estará de vuelta en algún momento”, aseguró.