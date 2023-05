Maluma, premiado por usar la música para un cambio positivo en la juventud

Miami, (EFE).- El cantante colombiano Maluma recibió el Premio Impacto 2023 por la labor de su fundación “El Arte de los Sueños” en una gala en Miami en la que se recaudaron dos millones de dólares para los niños desfavorecidos a través de la música.

Organizada por la Playing For a Change Foundation (PFCF), la gala benéfica de los Impact Awards se llevó a cabo el sábado por la noche en The Sacred Space Miami con más de 350 invitados y actuaciones de artistas como la leyenda del funk George Clinton, Charlie Soul Clap, Amine y otros.

Durante el evento se anunció que PFCF, la Escuela de Música Wertheim de la Universidad Internacional de Florida (FIU), El Arte de los Sueños y Young Musicians Unite se unirán para ofrecer educación musical a 3.500 estudiantes de enseñanza media de 35 escuelas públicas del condado Miami-Dade por semana.

Los estudiantes tendrán acceso a un estudio de grabación donde podrán interpretar, grabar, vender y distribuir su música en plataformas como Spotify y CEEK, todo sin costo alguno.

Además, la Escuela de Música Wertheim les ofrecerá clases magistrales, seminarios y tutoría.

“Estoy muy feliz de que mi fundación se asocie con Playing For Change Foundation, Young Musicians Unite y la Escuela de Música FIU Wertheim para llevar nuestro programa a Miami”, dijo Maluma, quien vistió un traje de pantalón y chaqueta de color claro sin camisa y llevaba el pelo peinado hacia atrás con rastas.

“Se que juntos cambiaremos la vida de estos niños a través de la música, así como la música cambió mi vida”, dijo el intérprete conocido mundialmente por temas como “Farandulera”, “La obsesión” o “La temperatura”.

El Arte de los Sueños, la organización sin ánimo de lucro creada por Maluma, trabaja con adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante la enseñanza de las artes y hasta ahora centraba su actuación en áreas desfavorecidas de Colombia.

A la gala asistieron la modelo Karolina Kourkova y el actor Cuba Gooding Jr., entre otras personalidades.

El evento estuvo copresidido por Whitney Kroenke Silverstein y Archie Drury, presidenta y miembro de la Junta Directiva de PFCF, respectivamente, y fue presentado y transmitido por CEEK Metaverse, una plataforma que permite a los artistas musicales crear NFT, eventos en vivo, avatares, merchandising digital y juegos sociales.

PFCF tiene la misión de hacer de la música una herramienta de cambio social a través de programas implantados en Argentina, Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Ghana, Mali, Nepal, Panamá, Ruanda, Sudáfrica, Marruecos, México, Tailandia, Uganda y Estados Unidos.

“Anunciar a Maluma como el ganador del Premio Impacto 2023 de la Fundación Playing For Change de este año celebra su contribución al éxito a largo plazo y al desarrollo de futuros artistas musicales, alimentando su pasión y creatividad desde una edad temprana”, dijo Kroenke Silverstein.

PFCF se fundó en 2007 a partir de la idea de que la música tiene el poder de conectar a las personas a pesar de sus diferencias. Sus esfuerzos están centrados en jóvenes de comunidades marginadas.

“CEEK Metaverse permite a los creadores ganar dinero con su arte sin importar de dónde vengan. Estamos encantados de ser parte de este programa fenomenal que honra a la superestrella mundial Maluma y su fundación, particularmente por crear un camino para que el talento tenga la mejor oportunidad de alcanzar su potencial”, dijo Mary Spio, fundadora y directora ejecutiva de la plataforma.