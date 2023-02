Maná cancela participación en Festival de Viña del Mar

Santiago de Chile, (Notistarz).- El grupo mexicano de rock Maná, canceló su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, debido a que el vocalista de la agrupación Fher Olvera, no ha logrado recuperarse de una operación en la rodilla, informaron los organizadores del evento.

“Con mucha tristeza les informamos que, por razones de salud, las presentaciones de Maná en Viña del Mar y Santiago no sucederán” señalaron los organizadores sobre la presentación de la banda que estaba programada para el 20 de febrero.

Mana envío a los organizadores un comunicado en el que señalan que “durante la gira del año pasado, Fher se lastimó la rodilla lo cual le causó un inmenso dolor, pero para cumplir con sus fans continuó la gira a pesar de la lesión y dolor”.

“A principios de este año se operó en Estados Unidos, el pronóstico de los médicos fue una recuperación pronta en un par de semanas. Desafortunadamente, ha sido más lenta y complicada por lo que los médicos le han avisado que no podrá viajar a Chile. Se esforzará aún más en su recuperación para estar listo para los siguientes compromisos”.

“A los Manáticos de Chile, nos vemos pronto y una disculpa de todo corazón. Abrazos- Maná”, finalizó la banda.

La producción del certamen lament la decisión e informó que en los próximos días se anunciará el artista que reemplazará al grupo mexicano.

Los tickets para ya adquiridos serán válidos para la nueva noche, mientras que las personas que quieran solicitar la devolución de dinero, incluyendo el cargo por servicio, pueden realizarlo entre el 9 de febrero y el 18 de febrero de 2023 en el siguiente enlace www.puntoticket.com/devoluciones