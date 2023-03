Manny Machado, honrado de jugar para los Padres el resto de su carrera

Redacción Deportes, (EFE).- El tercera base dominicano Manny Machado dijo que se siente honrado por poder defender la camiseta de los Padres de San Diego por el resto de su carrera en las Grandes Ligas.

“Me siento honrado de usar este uniforme por el resto de mi carrera”, expresó Machado en la rueda de prensa celebrada en Peoria, Arizona, Estados Unidos, lugar de entrenamiento de los Padres, donde fue oficializado el nuevo acuerdo que mantendrá al toletero como miembro del equipo por los próximos 11 años a cambio de 350 millones de dólares.

Machado precisó que, a pesar de anunciar públicamente que optaría por ir al mercado libre tras la temporada 2023 de MLB, sabía que no dejaría a los Padres.

“En mi mente, siempre iba a ser un Padre. Sabíamos que no lo haríamos. No quiero ir a ninguna parte”, expuso el jugador de 30 años, quien definió a los miembros del equipo como su “familia lejos de casa”.

“Esta es una familia, ustedes son mi segunda familia lejos de casa, de eso se trata”.

Machado, quien la pasada temporada bateó para .298, con 32 cuadrangulares, 100 anotadas y 102 remolcadas, destacó el compromiso del dueño del equipo, Peter Seidler, y de la gerencia del conjunto, encabezada por AJ Preller, para lograr que pudiera permanecer en la novena de la División Oeste de la Liga Nacional.

Machado, quien culminó segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso de la Nacional el pasado año, destacó su entusiasmo de cara a la temporada de Grandes Ligas que se avecina.

“Tenemos una oportunidad real de llegar muy lejos”, indicó.

Por su parte Preller enfatizó en la confianza que ha depositado el equipo en el dominicano.

“Hacer un trato como este se debe a que existe una confianza real. Se ha convertido en parte de la familia de los Padres. Él realmente ama ser un Padre. Ama esta ciudad, a sus compañeros de equipo y eso está saliendo a la luz en cada conversación”, destacó Preller.