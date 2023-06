Manu Manzo desde las calles de Nueva York estrena video de “Q Si Q No”

Miami, (Notistarz).- La artista venezolana de urban alternative pop, Manu Manzo, desde las calles de Nueva York, presenta su nuevo video musical “Q Si Q No”, tema que forma parte de su álbum “Luna en Géminis”, una fusión de sonidos de R&B electrónico con jazz y toques urbanos.

Para hacer esta canción, Manu reflexionó sobre una experiencia cuando tuvo que decidir separarse de alguien que no era bueno para ella y se eligió a ella misma. El video musical sigue esta misma línea.

“Queríamos que tuviera una vibra única de ciudad y rápido pensé en Nueva York, me encanta y definitivamente fue el lugar perfecto para grabar. Por otra parte, como dato curioso, para el video me enviaron 2 opciones de modelos y elegí uno que se parecía a mi ex”, expresó entre risas, Manu Manzo.

Esta canción -dijo- “en sí no fue sobre ese ex pero me pareció cómico así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

En el video -que fue dirigido por James W. Scheuer en la ciudad de Nueva York- la artista venezolana quiso representar lo que es sentirse sola e insegura dentro de una relación esperando por un mensaje de texto para verse esa noche con la incertidumbre de “Me va a escribir o no” .

Y luego estar “presente físicamente en una cena pero estar todo el tiempo mirando el celular, dándose cuenta que la relación definitivamente no está funcionando”.

Con la vibra única de la ciudad de Nueva York, al final del video Manu decide tener una cita con ella misma y seguir su camino ya que ninguno de los dos estaba dando su 100 por ciento”.