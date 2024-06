Manuel Medrano narra la historia de la música con la que creció en su nuevo álbum

Bogotá, (EFE).- El cantautor colombiano Manuel Medrano regresó al panorama de la música pop en español con ‘Perfecto’, su tercer disco de estudio en el que, como afirma en una entrevista con EFE, “narra un poco de la historia de la música” con la que creció.

“Yo siempre he estado conectado con la música que me gusta y cada uno de mis álbumes vienen con un poco de esa música que a mí me ha gustado toda mi vida y con la que yo crecí. Al mismo tiempo ‘Perfecto’ es resultado de la experiencia, y con ella viene una sonoridad más precisa “, expresa Medrano.

Las canciones de este disco, aunque son románticas en sus letras como suele ser común en su discografía, presenta sonidos más alegres a diferencia de sus álbumes anteriores, más enfocados en la balada y a tratar temas más orientados al desamor o a la melancolía.

“Este álbum transmite mucha felicidad y mucha alegría. Yo sé que la magia no es una emoción, pero al mismo tiempo sí porque este álbum conecta, está inspirado en esa sinergia entre la fantasía y la realidad”, señala Medrano, refiriéndose a las emociones que se pueden encontrar al escuchar su nuevo trabajo discográfico.

Diversidad musical

Para la producción, el colombiano trabajó con diversos estilos como la música funk y el country provenientes de Estados Unidos, que están presentes en temas como ‘Los aretes de la luna’, una versión de la composición del cubano José Dolores Quiñones popularizada por La Sonora Matancera, o ‘Este cuento’, tema que abre el disco.

“Al mismo tiempo es un álbum que está inspirado en el rock & roll, el folk, el soul o el jazz, y todo eso está incorporado en la sonoridad de cada una de las canciones, lo que las hace muy poderosas”, agrega.

“Anteriormente, en mi inexperiencia, le daba la oportunidad a los productores que ejecutaran los instrumentos y la sonoridad”, detalla el colombiano sobre el proceso del álbum.

En esta ocasión, sin embargo, Medrano hizo el disco en su totalidad, tanto como productor musical como ejecutivo, algo que le permitió tener el control y, según el colombiano, “ser él”, incluso incluyendo por primera vez colaboraciones, entre ellas con el pianista Duplat, con quien tiene la canción ‘Intensos’.

La gira que viene

Recientemente, Medrano anunció para noviembre de este año su primera presentación en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana, algo que consideró desde el primer momento “el show más importante” de su carrera y “un reto mágico” que está dispuesto a afrontar.

“Es un show que he estado soñando toda mi carrera, y lo estamos preparando de una manera especial y minuciosa. Queremos dar un espectáculo a la altura del Movistar Arena”, señala.

Además de este concierto, tiene varias presentaciones en diferentes países y una visita a Estados Unidos a finales de año que conforman la gira ‘Manuel Medrano en Concierto’, con la que ya pasó con éxito por México y España y en la que promocionará el nuevo álbum.

“Esta gira es muy emocionante para mi. La venimos construyendo desde finales de 2023 hasta finales de 2024, con un aproximado de 50 conciertos (…) Mi sueño es poder hacer 100 conciertos al año”, concluye Medrano.

El colombiano, reconocido por canciones como ‘Bajo el agua’ o ‘La mujer que bota fuego’, se hizo acreedor en 2016 del Latin Grammy a mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor.