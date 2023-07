Marcelo Ebrard presenta su plan para combatir la violencia en México basado en tecnología

Ciudad de México, (EFE).- El excanciller mexicano y aspirante presidencial del oficialismo Marcelo Ebrard presentó este lunes su “Plan Ángel”, una propuesta basada en tecnología, para combatir la inseguridad y violencia del crimen organizado con la que promete el México “más seguro” de la historia.

Acompañado de cientos de seguidores, Ebrard explicó que este plan, que se centra en adquisición tecnológica como reconocimiento facial, está diseñado en función de los viajes que como funcionario público ha realizado en todo el mundo.

“He estado en todos los países importantes del mundo y en cada país he preguntado: ¿Qué funciona aquí? ¿Qué tecnología tienes aquí? ¿Por qué tienen ustedes esta seguridad? ¿Cómo lo han logrado?”, argumentó el político del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Además, dijo, surge de la preocupación que ha detectado en los últimos 20 días en los que ha realizado un recorrido por México como aspirante a ser el candidato presidencial de Morena.

“He estado recorriendo el país los últimos 20 días de manera intensiva, recorridos, diálogos, conversaciones y tenemos que hacernos cargo de que hoy por hoy la principal preocupación de nuestro pueblo es la inseguridad”, aseveró.

EL “PLAN ÁNGEL”

El excanciller explicó que su plan consta de tecnología para instaurar el reconocimiento facial en todo el país con sistemas conectados entre sí.

Señaló que en 2008, cuando era secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, trajeron cámaras de videovigilancia, aunque todavía no existía la tecnología de reconocimiento facial.

El plan incluye también detectores de armas por patrones de movimiento, lo que ayudaría a “saber exactamente de dónde se disparó un arma” y a identificar pistolas en vehículos y personas.

Asimismo, contempla el reconocimiento morfológico de fenotipos de delincuentes para establecer patrones de la forma de actuar y de caminar de estas personas.

Afirmó que, de haber implementado esta tecnología anteriormente, podrían “haber evitado muchos feminicidios, homicidios u otras acciones por el tipo de forma de caminar y de comportarse (del delincuente)”.

Otra propuesta son rastreadores de vehículos conectados con sistemas de inteligencia artificial para encontrar todos los autos que estén involucrados en algún delito.

Aunado a ello, el plan propone drones para seguir y localizar delincuentes.

El excanciller propuso también utilizar cámaras inteligentes para la Guardia Nacional, lo que “se convierte en otra fuente de información en tiempo real de lo que está ocurriendo en la vía pública o en cualquier otro hecho que esté involucrada la Guardia Nacional”.

Finalmente, dijo, el plan incluye la creación de un ecosistema basado en inteligencia artificial para tener todas las bases de datos de México al mismo tiempo conectadas.

“Es decir, una macro aplicación de inteligencia artificial” que sería “pionera” en el mundo, zanjó.

Ebrard aseguró que “México va a disfrutar de la etapa más segura de su historia” y destacó que estas tecnologías estarán al alcance del país, aunque no especificó el costo que podrían tener. EFE

csr/ppc/enb

(foto)