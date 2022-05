Marcos López tiene clara la “responsabilidad” de llevar a Perú al Mundial

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El peruano Marcos López, defensa del San José Earthquakes estadounidense y de la selección de Perú, aseguró que tiene clara “la responsabilidad” de ganar la repesca mundialista, contra uno entre Emiratos Árabes Unidos y Australia, y dar a su país la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

“Cada uno creo que inconscientemente se viene preparando en sus equipos. Cada compañero, cada integrante de la selección se prepara de la mejor manera porque sabe la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta de la selección y más si están representando para ir a un Mundial”, aseguró López en una entrevista publicada por la MLS.

“El equipo, creo yo que va a estar bien de cara a los últimos días para el partido. Obviamente aún no sabemos el rival, pero sabemos que los dos (EAU o Australia) son rivales fuertes, intensos y que le gusta como todo equipo, la pelota y vamos a trabajar sobre ello”, prosiguió.

En su cuarta temporada con San José Earthquakes, López se ha convertido en un líder de su equipo y se ha asentado en la selección absoluta peruana.

“La verdad es que es una satisfacción enorme y una alegría a la vez también, por todo el esfuerzo que uno hace durante tantos meses, durante tantos años de estar constantemente en el alto nivel, en la preparación física, mentalmente y futbolísticamente. Me siento muy feliz”, afirmó.

“Espero estar pronto con los compañeros para lo que toca. Este es un partido extremadamente importante de cara a lo que nos jugamos en el Mundial”, añadió.

De ganar la repesca, Perú quedaría encuadrado en un grupo con Francia, Dinamarca y Túnez, muy parecido al de 2018, en el que estaban los galos, los daneses y Australia.

“Es un grupo muy bonito, un reto importante, si es que vamos a el Mundial. Es casi el mismo grupo nos tocó en Rusia 2018. Así que esto es lo bonito del fútbol te da revanchas, si Dios quiere, vamos a estar en el mismo grupo y esperemos hacer las cosas bien para para estarlo y querer pasar a la siguiente ronda”, dijo.

López, de 22 años, también elogió el trabajo que vienen haciendo los jugadores peruanos en la MLS, en la que también compiten Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese o Édison Flores, entre otros.

“Pienso que son grandes jugadores, buenas personas pero que también habla bien de lo que se viene haciendo en la selección. Que hay jugadores competitivos que tienen ganas de seguir triunfando y se ve reflejado semana tras semana el caso de Raúl en Seattle Sounders, Alexander Callens en New York City FC, Yordy Reyna en Charlotte FC, Édison Flores en D.C. United y alguno que otro como Pedro Gallese en Orlando vienen trabajando bien”, afirmó.