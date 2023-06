María Dueñas, un debut escribiendo series y un anhelo: “Siempre quise una novela de humor”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE) – La española María Dueñas debuta escribiendo para televisión con “Los artistas: primeros trazos”, una serie de comedia protagonizada por Maxi Iglesias en el servicio de “streaming” ViX que podría suponer un primer paso para “incursionar en las novelas de humor”, según reveló a EFE.

Esta producción, en la que la actriz mexicana Ximena Romo también adquiere un rol principal, se estrena en ViX, la plataforma audiovisual de contenidos hispanos propiedad del grupo TelevisaUnivision, el próximo 7 de julio y contará con diez capítulos.

Dueñas (Puertollano, España, 1964) ya había participado en la adaptación alguna de sus exitosas novelas, como “El tiempo entre costuras”, pero “Los artistas: primeros trazos” entrañó para ella el “reto” de desarrollar una idea originalmente concebida para la pequeña pantalla.

La obra se materializó, según contó a EFE, a través de un proceso participativo junto con un equipo de guionistas en los que el trabajo “fluyó” hasta ir adoptando forma de comedia dramática.

“No me atreví a etiquetarla como comedia desde el principio pero, según ha ido avanzando, ha tomado más ese tinte. (…) De hecho, yo siempre quise escribir una novela de humor y ya he hecho alguna incursión de este tipo en audioficción”, recalcó la autora dejando en el aire un anhelo personal que podría fraguarse en alguno de sus próximos trabajos literarios.

De momento, lo último de Dueñas sobre la mesa es “Los artistas: primeros trazos”, una serie que cuenta la historia de la joven mexicana Cata (Ximena Romo), una experta en arte que conoce al anticuario español Yago (Maxi Iglesias) mientras trabaja en un restaurante de condiciones laborales penosas y entonces decide cambiar su vida.

La química entre ellos, junto a la necesidad de encontrar una salida a vidas estancadas, los llevan a formar un tándem lleno de talento, descaro y audacia para estafar a compradores millonarios con obras de arte falsas.

“LA ESTUPIDEZ HUMANA ES BASTANTE ILIMITADA”

La serie, grabada entre el Miami más hispano y lugares costumbristas de Madrid, refleja una trama atractiva, adictiva, llena de humanidad, quiebros inesperados y mucha, mucha, ironía.

Los diferentes guiños críticos sobre “comportamientos desaforados” de consumo compulsivo y “estupidez”, que vemos “cada día en los telediarios”, se reparten a lo largo de la trama de esta producción.

“La estupidez humana es bastante ilimitada. (…) Casos como el de la serie se han visto muchas veces en personas que resultan engañadas y pagan millones y millones por obras falsas”, expresó la escritora española en tono jocoso.

Los problemas, disyuntivas y dilemas de los protagonistas también interpelan al espectador con una intrahistoria que evidencia “la vida misma, con sus luces y sus sombras”, y hacen de su temática algo atemporal.

“Se narra algo que nos afecta a todos los seres humanos. Todos buscamos encontrar un buen trabajo, tener estabilidad, saber si nuestras decisiones familiares o con nuestros amigos son acertadas, etcétera”, ejemplificó la creadora.

Cuestiones comunes en lugares interconectados, como es el caso de España y Latinoamérica, que acaban construyendo una sociedad “con ADN doble: español y latinoamericano”.

“Queríamos una serie que cruzara el océano por las características de la plataforma (ViX) y para no desviarnos de cómo son nuestros países (Hispanoamérica) actualmente. Miles de personas van y vienen cada día de España a Latinoamérica y viceversa”, sintetizó.

Además, el mundo del arte vuelve a ser un reclamo en el argumento, como ocurriera con el propio “El tiempo entre costuras” y la modista Sira Quiroga, porque, según Dueñas, sus “intereses personales” resuenan con fuerza en sus escritos.

“Soy una gran amante del arte en todas sus vertientes y las querencias de cada uno fluyen de una manera natural. Digamos que sobre lo que escribo no está muy alejado de mis intereses personales”, explicó Dueñas.

Consciente de los cambios en los modelos de consumo culturales, Dueñas también detalló que, “inconscientemente” como creadora, recurre a “constantes cambios de registro, tono y argumento” para manejar el “ritmo y la armonía” y que el público “no se escape”.

“Los artistas: primeros trazos” cristalizó tras un acuerdo a medio-largo plazo entre ViX y María Dueñas que dará paso a nuevos productos y formatos audiovisuales aún por definir en los próximos tiempos.