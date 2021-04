María Pareja, una madrileña en la magia irlandesa y nominada de “WolfWalkers”

Los Ángeles, (EFE News).- La fascinante magia con sello irlandés de “WolfWalkers”, una joya de la animación que está nominada al Óscar, cuenta entre sus responsables con María Pareja, una joven madrileña que fue codirectora de arte en esta aclamada y encantadora película con mensaje ecologista y feminista.

“Fue una explosión con todo el mundo en sus cámaras por zoom celebrándolo”, dijo Pareja a Efe sobre el momento en el que supieron que “WolfWalkers” optaría al Óscar a la mejor cinta animada.

“WolfWalkers” tratará de llevarse el domingo la estatuilla ante las también candidatas “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”, “Over the Moon”, “Onward” y la favorita “Soul”.

“No pierdo la esperanza pero soy realista: probablemente gane ‘Soul’. Pero estaría muy bien que ganara ‘WolfWalkers'”, dijo con una sonrisa.

Y al momento, se lanzó a enumerar las razones para que “WolfWalkers” se lleve el galardón.

“‘WolfWalkers, para mí, tiene una ventaja que es que visualmente es una película muy especial. Su estilo es muy original y muy bonito. Su historia, con dos personajes femeninos tan fuertes y decididos, me parece que es un mensaje estupendo para todas las niñas del planeta que la hayan podido ver, además del mensaje medioambiental del respeto al planeta y a los bosques”, indicó.

DE MADRID A CARTOON SALOON

El curioso viaje hasta “WolfWalkers” de Pareja, de 28 años, comenzó en Las Rozas (España) en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad).

A punto de terminar sus estudios en 2018, Pareja, por sugerencia de un profesor, le envió un correo electrónico a Tomm Moore, director de “The Secret of Kells” (2009) y “Song of the Sea” (2014) para el prestigioso estudio irlandés Cartoon Saloon.

Moore vio el material que le había enviado Pareja y le pidió que se incorporara cuanto antes al proyecto de “WolfWalkers”.

“Terminé la carrera, presenté mi trabajo de fin de grado, fui al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia) y, nada más volver, me vine a Kilkenny (Irlanda) con la maleta bajo el brazo. Y, desde luego, ha sido una aventura preciosa”, afirmó.

Cartoon Saloon no solo ha cautivado a los fans por su imaginativa apuesta por la animación en dos dimensiones (2D) sino que también ha destacado por tener su sede en la pequeña población irlandesa de Kilkenny, donde Pareja vive ahora.

“Para el pueblo, el estudio es como el 80 % de la población. El estudio ha traído mucha gente y ha moldeado un poco la economía”, dijo.

La española admitió que trabajar para Cartoon Saloon era algo con lo que soñaba mientras estudiaba.

“A mí siempre me ha gustado pintar. Incluso cuando estaba haciendo la carrera, que estaba mas enfocada al 3D, yo sabía que prefería hacer películas 2D”, señaló.

“Además, no solo son ‘tradicionales’ en cuanto a que son 2D, sino que los fondos están hechos con acuarela, con lápices (…). Es súper mágico y muy guay: te reconecta un poco con ser artista”, aseguró.

FOLCLORE IRLANDÉS PARA EL MUNDO

Pareja ensalzó que Cartoon Saloon trata de “compartir el folclore irlandés con el mundo”, algo que se percibe de maravilla en “WolfWalkers”.

Esta película se traslada al siglo XVII en Irlanda y cuenta las aventuras de una joven muy rebelde llamada Robyn, cuyo padre es el encargado de matar a los lobos del bosque cercano al pueblo en el que viven.

Sin embargo, Robyn se adentra en secreto en el bosque y descubre que tras los lobos se esconde un mundo de espíritus, magia y cosas que no son lo que parecen.

“Cuando llegué aquí y vi la animática por primera vez fue como: ‘Ay, esta película va a ser maravillosa’. Bueno, me eché a llorar el primer día viendo eso…”, comentó entre risas.

Pareja contó que, en un primer momento, comenzó haciendo ilustraciones que sirvieran de “guía de estilo” para sus compañeros, especialmente para las partes de “WolfWalkers” que suceden en el bosque.

“Pero poco a poco los directores me dieron más responsabilidades, más tareas, más ‘input’, y me vi de repente en todas las revisiones, chequeando todos los fondos, tanto color como línea, y dando mi opinión (…). Fue súper guay ver que se me valoraba y que se me escuchaba”, detalló.

Pareja explicó asimismo que “la inspiración te viene sola” cuando paseas por la calles de Kilkenny o por los bosques de los alrededores.

Finalmente, la artista dijo que Cartoon Saloon ha organizado “una minigala” virtual para que puedan seguir todos juntos los Óscar ya que la pandemia impedirá una celebración en persona.

“Siempre está bien ver a todos mis compañeros aunque sea por Zoom”, cerró.

Comparte tu opinión.