Mariana Juárez: “A los 20 años la gripe me hacía más daño que ahora”

Ciudad de México, (EFE).- La mexicana Mariana “Barby” Juárez, excampeona del Consejo Mundial boxeo (CMB), dijo que a los 20 años le costaba más trabajo superar la gripe que ahora, en alusión a su buen momento de forma a los 41 años de edad.

“A los 20 años la gripe me hacía más daño que ahora. A mi edad me siento mejor, más fuerte, segura y con toda la experiencia”, dijo Juárez a una pregunta de Efe, al referirse a su momento como profesional a unas semanas de pelear con su compatriota Jackie Nava.

Este martes el Consejo Mundial de Boxeo presentó el pleito, rodeado de expectativas porque pondrá frente a frente a sus púgiles consideradas entre las mejores de América Latina en este siglo, que a los 41 años se mantienen en forma.

“Ya estoy en el gimnasio. Es una pelea esperada y estoy emocionada; por los estilos, va a ser una guerra encima del ring”, pronosticó la “Barby”, con 55 triunfos como profesional, 19 por nocáut, con 10 derrotas y cuatro empates.

Mariana perdió el pasado 31 de octubre el título de peso gallo, por votación unánime ante la mexicana Yulihan Luna y ahora pretende confirmar que mantiene el nivel para mantenerse como profesional.

“Todavía no me voy a retirar; esta no será una pelea de retiro”, dijo, en referencia al pleito contra Nava.

Jackie, con 38 victorias, 16 por nocáut, con cuatro derrotas y cuatro empates, elogió la belleza del cinturón color rosa que estará en juego en la pelea programada para la segunda semana de octubre y pronosticó que el combate será de calidad porque ambas llegarán bien preparadas.

“Arriba del ring vamos a estar ella y yo por ese cinturón. Conozco estilo de Mariana, de mucha entrega y para mí la estrategia será importante”, agregó Juárez, quien lleva semanas trabajando la técnica para el cercano enfrentamiento.

La “Princesa Azteca” reconoció que el combate pudo haberse celebrado cuando ambas eran jóvenes, pero estaban en diferentes divisiones y ahora se celebrará en un momento en el que las dos poseen mucha experiencia.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, calificó la pelea como un duelo entre dos iconos y pronosticó boxeo de calidad en busca del cinturón diamante que el CMB pondrá en juego como parte de una campaña de lucha contra el cáncer de mama.

“Las admiro; han puesto en alto a las mujeres, al Consejo Mundial y a México. Estaremos pendientes de la pelea”, concluyó.