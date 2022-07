Mariano García: “Sensaciones espectaculares en carrera”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- El español Mariano García, campeón mundial de 800 en pista cubierta, afirmó que había tenido “sensaciones espectaculares” durante su carrera de la primera ronda de los Mundiales de Eugene, en la que obtuvo la clasificación para semifinales con un tiempo de 1:45.74.

“Sensaciones espectaculares durante la carrera. Creo que he hecho mi mejor marca de la temporada de verano, así que llegamos en un buen estado de forma y esperamos ir pasando las carreras que nos quedan de aquí hasta el sábado”, comento el murciano.

Su compañero de equipo Álvaro de Arriba, igualmente clasificado (1:49.30), reconoció que había sentido “muchos nervios” porque “al no estar el líder mundial (el británico Max Burgin, lesionado), que suele tirar en todas las carreras, sabíamos que iba a ser una carrera lenta, aunque fue todavía más lenta de lo que yo pensaba”.

De Arriba tuvo que correr “muy fuerte el último 300 con varios cambios de ritmo y jugándonos el todo en ese final apoteósico”.

“Me queda buen sabor de boca”, concluyó, “porque sé que estoy muy bien para una carrera lenta y me he quitado un poco los nervios del campeonato, que siempre hay más en la primera ronda”.