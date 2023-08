Marionetas y actores toman Nueva York en el Festival Internacional de Títeres

Nueva York, (EFE).- Marionetas y actores toman la ciudad de Nueva York para la tercera edición del Festival Internacional de Títeres Puppet Fringe, que culmina el 13 de agosto, dedicado al creador del popular Desfile de Halloween de la ciudad, Ralph Lee, que falleció este año.

Compañías de teatro de EE.UU, Puerto Rico, Nueva Zelanda, Brasil, Taiwan, India, Argentina, Chile, Israel y Colombia se presentarán en el Festival, que contará con más de 100 eventos incluyendo foros, películas, exposiciones, películas de títeres y talleres de artesanía en la Sociedad Educativa de las Artes (SEA) y el Centro Cultural Clemente Soto Vélez en el bajo Manhattan, para celebrar el legado del maestro titiritero Lee, que murió el pasado 12 de mayo.

El Puppet Fringe es el único festival internacional de la ciudad dedicado a la marioneta, que sigue una tradición medieval arraigada en la cultura de muchos países, así como el títere, y fue idea del director artístico y fundador de SEA, Manuel Morán.

“No hay casi festivales de títeres en EE.UU. Es una tradición que se celebra en Latinoamérica, donde hay muchos festivales, y otras partes del mundo, pero en EE.UU. casi no hay, y en Nueva York, menos”, comentó a EFE Morán al explicar cómo surgió.

Morán recordó que cuando fue vicepresidente de la Unión de la Marioneta, a la que pertenecen 100 países, “me preguntaban cómo en la meca del teatro no hay un festival de títeres”.

Agregó que con la ayuda de la red que logró tener en ese cargo, pudo dar forma y poner en marcha el festival, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Medios y Entretenimieno de la Alcaldía.

Ralph Lee fue el creador del Desfile de Halloween del Village, una de las fiestas de títeres más populares de Nueva York, y algunos de ellos participaron hoy del esperado desfile con el que abrió el festival, seguido por la presentación de Israel.

El folclore y la mitología inspiraron continuamente a Lee, quien colaboró ​​en el festival de este año a pesar del deterioro de su salud, recordó el New York Times.

Pese a que el festival es de cinco días, el trabajo creativo de Lee se podrá ver hasta el 31 de agosto en dos exposiciones en el Clemente Soto Vélez: “Teatro desenmascarado: destellos fotográficos de la obra de Ralph Lee” y “Mitos, Leyendas y Espectáculo: Máscaras y Títeres de Ralph Lee”, que consta de más de 60 piezas y cubren seis décadas de trabajo.