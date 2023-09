Maritcha Ruiz: “Probablemente hay un antes y un después con el Campeonato de Jocketas”

Madrid, (EFE).- Los carteles del II Campeonato de Jocketas en el Hipódromo de La Zarzuela inundan las calles de Madrid. 12 jocketas de diez países diferentes correrán el 24 de septiembre. Un espectáculo que busca impulsar y dar visibilidad a la mujer en el deporte y que contará con el apoyo de patrocinios específicos para el certamen. Maritcha Ruiz, presidenta del Hipódromo, considera el evento como “un antes y un después” en el mundo de las carreras de caballos.

Las jocketas se unen a la Semana Europea del Deporte, iniciativa de la Comisión Europea liderada por el CSD, y el Hipódromo de la Zarzuela albergará este Campeonato como uno de los proyectos que forman parte del proyecto Universo Mujer III.

Un Hipódromo que va más allá de lo deportivo y que utiliza diferentes ventanas para seguir atrayendo público. Las Noches del Hipódromo, que combinan deporte, música y gastronomía, han congregado un 20% más de público respecto a 2022, con un total de 61.800 espectadores en 13 jornadas y una media total de 4.753, convirtiéndose en “una estabilidad del ocio madrileño”.

En una amplia entrevista con EFE, Maritcha Ruiz habla sobre el Campeonato de Jocketas, el crecimiento del deporte femenino, la explotación del Hipódromo de la Zarzuela, la jerarquía del sector y la industria, entre otros asuntos.

Pregunta: Máxima expectación en Madrid, con la campaña publicitaria en las principales arterias de la ciudad. ¿Qué supone para usted este proyecto?

Respuesta: Estoy muy ilusionada, todos los domingos tenemos carreras de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela pero queríamos que este 24 de septiembre fuese especial con el Campeonato de Jocketas.

Hemos conseguido que Madrid esté inundada y que se genere expectación en un espectáculo con corredoras de 12 países, estamos muy contentos. Creemos que puede ser la semilla para futuros campeonatos y para futuras niñas que después de ver la carrera de caballos quieran ser jocketas en un futuro.

P: ¿En qué se diferencia ese evento con respecto a otros?¿Han notado cambio en cuanto al interés de los patrocinadores con respecto a otras ocasiones? ¿Podemos estar hablando de un cambio real?

R: Queríamos recuperar el Campeonato de Jocketas. Se hizo en 2020 y se sigue haciendo en otros países. Nuestra idea era impulsar dentro del mundo de las carreras de caballos la parte de la mujer.

Con la carrera de jocketas se ha conseguido entrar dentro del CSD, de Universo Mujer y que marcas como Correos, Iberia, Agatha Ruiz de la Prada y MSC Cruceros apoyen específicamente este campeonato.

Nosotros ya teníamos el apoyo de los patrocinadores antes de proclamarnos campeonas del mundo en fútbol. Es verdad que desde que somos campeonas, el deporte femenino se mira de otra manera, y dentro de que las carreras de caballos son un deporte minoritario, ya de mujeres lo es mucho más. Nos ayuda a poner el foco ahí.

Probablemente sea un antes y un después en el mundo de las carreras, es lo que queremos, que este campeonato tenga continuación en el tiempo y sirva para que las marcas y el público vean que aquí se hace un espectáculo deportivo y que hay que apoyarlo.

P: Leemos la participación de distintos países en el Certamen de Jocketas, incluida la japonesa Nanako Fujita. España es un país con una tradición histórica en el mundo de las carreras. ¿Qué países emergentes se están incorporando a esta industria en los últimos años?

En Japón y Reino Unido están muy estabilizadas las carreras de caballos. Hay países como Corea, Turquía y Japón, y últimamente está destacando mucho Sudáfrica y Marruecos, uno por su antecedente anglosajón y el otro por el francés. Inglaterra y Francia son las cunas del turf, de las carreras de caballos.

P: ¿Qué puede aportar el Hipódromo al mundo del deporte y en poner de relieve el papel de la mujer?

R: Somos un deporte inclusivo mixto, con hombres y mujeres compitiendo en igualdad de condiciones. Pocos deportes son así, creo que podemos aportar muchísimo pero todavía hay mucho por hacer. Aún no hay igualdad pura entre hombres y mujeres en cuanto a número de licencias en España, pero hay mucho avanzado.

Ves generaciones anteriores que siguen en activo y te cuentan el cambio que se está produciendo y creemos que debemos estar ahí, en ese auge del deporte femenino.

P: Díganos cifras globales de la industria de las carreras en el Hipódromo que nos puedan ayudar a entender la jerarquía del sector…

R: Un caballo de carreras genera de cinco a siete empleos en España, es muy importante. Es una industria como otra cualquiera, aunque no tan arraigada como en Francia e Inglaterra, en España es más pequeña y por eso estamos luchando.

Las carreras de caballos pueden durar tres minutos, pero detrás hay una intrahistoria de mucha gente que entra al hipódromo a entrenar, a dar de comer al caballo, tenemos veterinarios y mozos, entrenadores, propietarios… es todo un mundo el que hay detrás de las carreras de caballos.

El gran público solo ve un trocito de este mundo y creo que la labor de empresas públicas como el Hipódromo de la Zarzuela es mostrar todo lo que tenemos detrás.

P: El papel de la mujer es importante en el Hipódromo. Hay veterinarias, jocketas, mozas de cajones, médicos deportivos… ¿Cómo valora el desempeño de estas profesionales en el devenir del día a día en el Hipódromo?

R: Hay muchísimos puestos profesionales, la parte del centro de entrenamiento es como una pequeña ciudad en el Hipódromo. Hacen un trabajo maravilloso en igualdad de condiciones con sus compañeros, cada vez hay más mujeres en este mundo y eso me parece maravilloso. Siempre van a tener mi apoyo.

P: Ser jocketa implica sacrificios enormes. La comida, el control del peso… ¿Cómo se adapta una jocketa a las normas establecidas?

R: Se adaptan perfectamente porque son deportistas de élite y están acostumbradas. La verdad es que se está haciendo mucho por la igualdad en el deporte en general y es maravilloso ver cómo pueden compaginar su vida personal y profesional.

Son deportistas de élite y están muy acostumbradas. Las carreras de caballos, como en otros deportes, suelen ser algo muy vocacional. Desde que empiezan como amazonas ya entrenan duro a las cinco de la mañana y se cuidan permanentemente para montar.

P: Los premios en las carreras. ¿Se camina hacia la igualdad?

R: Los premios son totalmente igualitarios. Da igual que el caballo lo monte un hombre o una mujer, la cuantía económica del premio es la misma, ahí existe la igualdad

P: ¿Las apuestas en directo siguen siendo un atractivo clave en el acceso de público a las gradas?¿Las jocketas participan en la distribución de esos ingresos?

R: La distribución de los premios ya está fijada independientemente de la recaudación de las apuestas. Sí es verdad que es un aliciente para el público disfrutar de las carreras de caballos y apostar. Mientras ese caballo está corriendo en la pista y hasta que cruza la meta es como si fuese tuyo. Si gana el caballo ves cómo lo vive el público. Es maravilloso y da mucho ambiente, sobre todo en la última zona, la tribuna sur, cuando empieza el graderío y se acercan los caballos, la gente empieza a animar, los jockeys y las jocketas te cuentan que emociona mucho escucharlo desde el caballo.

P: Este evento forma parte de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea ¿Cómo promueve la actividad física y se combate el sedentarismo en el Hipódromo?

R: Agradecer al CSD y a la Fundación Deporte Joven la inclusión de las carreras de caballos en la Semana Europea del Deporte. Es la primera vez, no solo en España, sino en cualquier país de Europa tiene las carreras de caballos y lo enseña al mundo.

Nosotros combatimos el sedentarismo. Las carreras de caballos es un deporte activo, no solo se ejercita el caballo también lo hace el jockey y la jocketa, lleva muchísima preparación física y mental este deporte.

P: Además de las carreras el Hipódromo se explota como espacio de entretenimiento. ¿Cómo afrontan la búsqueda de nuevos ingresos con el alquiler de espacios y otros proyectos, más allá de las carreras?¿Qué representan las Noches del Hipódromo para ustedes?

R: El Hipódromo de la Zarzuela es de esas empresas públicas en las que conjugamos, deporte, ocio, cultura y espectáculo. Todas esas ramas son muy compatibles con iniciativas privadas.

Nosotros hacemos eventos tanto durante las carreras como en los días en los que no hay. Fomentamos el ocio y pensamos en el público infantil. Los domingos de carreras tenemos hinchables y ponis para que puedan venir con sus hijos. Al final es un espacio público. A mí me gusta decir que las empresas públicas y espacios públicos no son de nadie porque son de todos, y todos y todas tenemos que venir a descubrir el Hipódromo de la Zarzuela.

Uno de mis grandes retos sería que todo el mundo en algún momento de su vida hubiera pasado por el Hipódromo de la Zarzuela, porque representa a España, por continente y por contenido. Por los caballos de carreras, por el pura sangre inglés español que tenemos en el hipódromo de la Zarzuela y por el entorno tan maravilloso con la arquitectura de Eduardo Torroja.

Las Noches del Hipódromo significan una estabilidad en el ocio madrileño. Creo que es la mejor terraza que puede tener Madrid porque está en la naturaleza y por el “skyline” de la ciudad de Madrid. Viene un público muy joven que no es el habitual en muchos domingos de carreras y que comienza a tener interés por el Hipódromo. Luego vienes a una jornada normal durante el año y esa gente que venía esas noches de verano vuelve. Es una ventana más para enseñar el Hipódromo de la Zarzuela.

P: La ubicación del Hipódromo de La Zarzuela es emblemática y cuenta con una arquitectura de fuste. ¿Qué relevancia tiene en la explotación de la entidad esta ubicación?

Yo siempre digo que continente y contenido. Puedes ver los pura sangre inglés y en un entorno que pocos hipódromos tiene en el mundo.. Contamos con pocos hipódromos en España, pertenecemos a la Asociación de Hipódromos. Solo en París hay más que en toda España, pero ninguno con tanta solera y tan bonito como este que está tal y como se inauguró hace más de 80 años.

Sigue llamando la atención cuando ves esa arquitectura, esos volados de Eduardo Torroja. Muchas veces me gusta imaginarme qué pensaba ese público que vino cuando se inauguró aquí en el campo sobre esta arquitectura, que aún en el siglo XXI sigue llamando la atención.

P: El éxito del deporte femenino es imparable en España. ¿Puede el fútbol femenino restar atención a otros deportes, o como ha ocurrido en el fútbol masculino, actuar como impulso para el resto de deportes?

Yo creo que todo suma y más cuando estamos las mujeres implicadas, porque tenemos esa gran sororidad entre nosotras con la que nos solemos apoyar. Creo que el fútbol femenino es como el masculino en cuanto a punta de lanza de todos los demás deportes. Es una locomotora y todos tenemos que estar con ellas, apoyándolas. Es muy importante para cualquier deporte toda la visibilidad que se está teniendo y sobre todo el apoyo del CSD y del Ministerio de Cultura y Deporte al deporte femenino..

Todas las ventanas que puedas abrir para enseñar el hipódromo suma. Es muy importante la comunión con otros deportes. Vienen otros deportistas a ver las carreras y les llama mucho la atención. Esa comunión del hombre con el caballo, la mujer con el caballo. Si un deporte tan grande como el fútbol tira un poco de un deporte como el nuestro, de un espectáculo deportivo como las carreras de caballos, pues bienvenido sea.

