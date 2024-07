Marsch afirma que Canadá no hará un marcaje al hombre a Messi

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, no ahorró elogios para Argentina, su rival este martes en la semifinal de la Copa América, y dijo que no harán un marcaje al hombre a Lionel Messi.

“No lo hicimos lo suficientemente bien con Messi en el anterior partido (el encuentro inaugural del torneo). Fue capaz de correr libre demasiado hacia nuestro portero. No le haremos un marcaje al hombre (en la semifinal), pero sin duda él será un énfasis en cómo defenderemos y nuestra capacidad para seguirle será muy importante”, dijo en una rueda de prensa en el MetLife Stadium de East Rutherford, que acogerá este martes la semifinal.

“Tenemos ciertas cosas que intentaremos hacer para ponérselo difícil. Sabemos que limitar su espacio es la prioridad número uno. Pero todos sabemos que es el mejor que jamás haya jugado al fútbol. Con el respeto que tenemos por él, es siempre un privilegio jugar contra un jugador como él y nuestros jugadores tienen ganas de ello. Estarán emocionados y el desafío es grande. Veremos si podemos hacerlo un poco mejor que el primer partido”, añadió.

Después de mandar a casa a Venezuela en los penaltis en cuartos de final, Canadá busca este martes dar la campanada y también la revancha contra Argentina, que les derrotó por 2-0 en el partido inaugural de esta Copa América.

La Albiceleste, clara favorita en esta semifinal y que tendrá previsiblemente a la mayor parte de la afición en el estadio de su lado, se impuso en aquel encuentro por 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero Canadá dejó prometedoras sensaciones pese a la derrota.

“No quiero desvelar mucho de nuestro plan de partido, pero tendremos que ser muy buenos”, indicó Marsch.

“Tendremos que ser muy compactos. Tendremos que asegurarnos de limitar sus espacios, con el balón tendremos que jugar con seguridad y tendremos que ser dinámicos y usar nuestra velocidad y poder”, argumentó.

En cualquier caso, el entrenador dijo ser consciente del formidable desafío al que se enfrentan con la vigente campeona del Mundial y la Copa América y se inclinó ante el talento y el juego de los pupilos de Scaloni.

“Me encanta la manera en que juegan. Son agresivos. Van a por el equipo rival, te hacen sentirte incómodo. Te desafían físicamente y compiten por cada pase en el campo. Son geniales en la presión, son increíbles a balón parado. Tienen al que, yo creo, es ahora el mejor portero del mundo. Defienden bien, son buenos con el balón, tienen jugadores inteligentes, son dinámicos, son buenos en el uno contra uno, grandes finalizadores, ganadores, campeones…”, enumeró.

“Me encanta su equipo, me encanta su equipo. Y estoy muy emocionado de que tengamos la oportunidad de ser retados de una manera tan enorme ante un equipo tan grande”, cerró.