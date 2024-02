Marte y Díaz se ponen a prueba ante la supervisión del venezolano Mendoza

Redacción Deportes, (EFE).- El jardinero dominicano Starling Marte y el relevista puertorriqueño Edwin Díaz, quienes se encuentran en el proceso de recuperación de las lesiones que les afectaron la pasada temporada, actuaron en los entrenamientos de los Mets bajo la mirada del dirigente venezolano Carlos Mendoza.

Marte debutó en la alineación de los Mets en esta pretemporada, en el partido celebrado en Puerto St. Lucie, Florida, donde los Mets derrotaron 3-0 a los Cardenales de San Luis.

En el encuentro Marte falló en dos turnos al bate y dio muestras de que se encuentra en el camino correcto para estar a tiempo para iniciar la temporada de MLB, tras haberse sometido a una cirugía en la ingle el año pasado.

“Quiero volver a presentarme como el jugador que siempre he sido. Vine a jugar duro en todos los turnos al bate”, dijo Marte.

“En este momento me siento cómodo con mi cuerpo. Llegué al campamento listo para partir. Podré robar bases y jugar en el jardín derecho de la forma en que ustedes me han visto jugar en el pasado”, puntualizó Marte.

El venezolano Mendoza, dirigente de los Mets, también vio la actuación del diestro Edwin Díaz, quien lanzó por primera vez en una sesión de juego simulado desde que inició su proceso de recuperación de la cirugía a la que fue sometido en la rodilla derecha, lesionada en el pasado Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de Puerto Rico.

“En general está progresando bien y nos gusta lo que estamos viendo”, dijo Mendoza sobre la actuación de Díaz, quien se mostró un poco falta de ritmo y de control en su primera prueba de este tipo.

“Eso es más o menos lo que necesita hacer ahora antes de que lo pongamos en juegos”, explicó el estratega venezolano.

Díaz aún tiene pendiente una sesión de lanzamientos, antes de realizar su debut en los partidos de pretemporada con los de Nueva York.