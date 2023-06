Martinica-Panamá, duelo por el primer puesto del grupo C de la Copa Oro

Redacción Deportes, (EFE).- Martinica y Panamá, que comparten el liderato del grupo C de la Copa Oro 2023, se enfrentarán este viernes con el objetivo de sumar otro triunfo y asegurar su presencia en los cuartos de final del principal torneo de selecciones de la Concacaf.

El equipo panameño, que dio un campanazo frente a Costa Rica, es consciente de que ante Martinica tendrán la oportunidad de sellar su pase a los cuartos de final y de mejorar su participación en el pasado torneo.

El equipo de Thomas Christiansen mostró en su debut en la Copa un juego colectivo solvente y es su principal arma para derrotar a su rival de turno.

El debutante en la Copa Oro Freddy Góndola reconoció que no será un partido fácil ante los caribeños.

“Martinica tiene buenos jugadores, que juegan en Francia, y esperemos que todo salga de la mejor forma”, señaló el centrocampista panameño que milita en la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

En los duelos más recientes, los panameños sumaron cuatro puntos de sus dos partidos contra Martinica en la Liga A de Naciones de la Concacaf 2022.

En ese mismo torneo, la Roja centroamericana goleó 5-0 a los martinicanos.

En la edición de 2017 de la Copa Oro, Panamá se impuso por 3-0 a Martinica en la fase de grupos.

La selección de Martinica sorprendió en la primera jornada a El Salvador, uno de los llamados a estar entre los líderes del grupo.

“Les Martino” es un equipo que dejó plasmado un juego de velocidad en el contragolpe.

Los atacantes Patrick Burner y Kevin Fortune, ambos con experiencia en el fútbol francés, son los encargados de llevar adelante la ofensiva y la esperanza de triunfo del equipo entrenado por el francés Marc Collat.

– Alineaciones probables:

Martinica: Yannis Clementia; Ronny Labonne, Florent Poulolo, Jean Michele, Florian Lapis; Cyril Mandouki, Daniel Herellec, Karl Fabien, Kevin Fortune; Patrick Burner Y Brighton Labeau.

Entrenador: Marc Collat

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Andrés Andrade, Eric Davis; Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Fajardo; Ismael Díaz.

Entrenador: Thomas Christiansen

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Estadio: Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.