Martino descarta una lesión grave de Messi y confirma que será titular ante Newell’s

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami, descartó este miércoles que Lionel Messi haya sufrido una lesión grave en esta pretemporada y confirmó que el astro argentino será titular en el amistoso del jueves contra Newell’s Old Boys.

“Leo tuvo una inflamación en el abductor en el primer partido con el equipo árabe. No tuvo una lesión que amerite pararlo o algún tratamiento especial. Íbamos día a día”, explicó en una rueda de prensa.

“Por eso jugó diez minutos en el segundo partido, por eso no pudo jugar en Hong Kong, por eso jugó ya un poco mas de tiempo en Japón. Mañana seguramente sumará minutos y si todo sigue así va a llegar muy bien al inicio del campeonato, que es lo que nosotros queremos”, añadió.

Tras una larga gira de pretemporada con muchos contratiempos y lesiones, el Inter Miami, que el próximo miércoles descorchará la nueva temporada de la MLS contra el Real Salt Lake, cerrará este jueves su pretemporada con un amistoso ante el Newell’s Old Boys en el DRV PNK Stadium a partir de las 19.30 horas (00.30 horas GMT del viernes).

Este partido será particularmente especial para Martino, un icono del Newell’s Old Boys como entrenador y como jugador, y para Messi, quien de niño jugó en ese equipo de Rosario antes de irse al Barcelona.

Además, el Inter Miami disputará su primer partido en el DRV PNK Stadium con Luis Suárez en la punta de ataque tras una pretemporada en la que el conjunto de rosa ha viajado por todo el mundo.

Martino reconoció que fue “una gira incómoda” por los kilómetros recorridos, los traslados y los cambios de horario, pero aseguró que han sacado “conclusiones valiosas” y que, de vuelta en casa, han podido entrenar “con bastante normalidad”.

Frente a la participación de inicio de Messi, el entrenador explicó que Sergio Busquets no jugará este último amistoso después de haber sufrido una lesión en el partido de Japón.

“Si el comienzo de la liga fuera mañana, podría jugar. Pero no va a jugar. Lo resguardaremos y lo pondremos a punto para el partido del miércoles que viene”, aclaró.

Por último, Martino habló del “vínculo muy especial” que le une a Newell’s y aseguró que será “una noche muy linda” para él y para todos los que acudan al estadio.

“Es una linda posibilidad que Newell’s pueda estar acá disfrutando este partido con tantas figuras importantes. Sé que también es un momento delicado porque su liga está transcurriendo (…), pero dentro de lo que se pueda que ellos puedan disfrutar del partido”, afirmó.