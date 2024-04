Martino: “Este no era el partido para Messi, corríamos un riesgo demasiado grande”

Miami (EE.UU.), (EFE).- Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, explicó tras la derrota frente a Rayados por 1-2 la ausencia en este partido del lesionado Leo Messi, pese a haber entrenado el día anterior, y no quiso dar una fecha concreta para su regreso al equipo.

“Va partido a partido, entendimos que este no era el partido. Así pasará con Colorado y con la vuelta en Monterrey. Se va sintiendo mejor pero hoy corríamos un riesgo demasiado grande”, manifestó el entrenador argentino en una rueda de prensa.

Duda hasta última hora, Messi, que arrastra una lesión muscular desde mediados de marzo, no entró finalmente en la convocatoria de la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se llevó el Monterrey por 1-2 ante un Inter Miami que sufrió la expulsión de David Ruíz en la segunda parte.

No se trata únicamente del genio de Rosario: son muchas las bajas por lesión con las que cuenta el Inter Miami y Martino apuntó a la preparación y los numerosos viajes realizados.

“Lo que no tenemos lamentablemente es el ‘róster’ completo, entre 20 y 22 jugadores. Tener alguna merma en el equipo no es lo indicado. No sé si atribuirlo exclusivamente al desgaste de los viajes de la pretemporada”, opinó.

Sobre el partido de ida ante Monterrey, el entrenador supo sacar conclusiones positivas.

“Lo hicimos bien, en la primera parte pudimos incluso convertir el segundo. Cuando tienes enfrente un equipo de tanta jerarquía, con jugadores de selección chilena, de selección mexicana… hay que estar muy sólidos, no cometer errores. Lamentablemente no los cometimos en el juego pero sí en una acción desafortunada”, argumentó.

En este sentido, Martino indicó que el físico fue un factor que influyó en el rendimiento al final del choque.

“Nos faltaron piernas para jugar los últimos veinte minutos de igual manera que el resto del partido. Monterrey te exige mucho y jugar con un hombre menos nos obligó a rearmar la línea de cinco. Era lógico que íbamos a pasar momentos dominados, me parece que lo íbamos a sufrir más y no lo fue tanto. Pero nos demandó tanto que jugar los últimos minutos con un jugador menos se notó más”, explicó.

Sobre el favoritismo en este torneo, el técnico argentino tiene claro que el Inter Miami no está entre los principales candidatos.

“Creo que este tipo de competencias, si tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, vendrá Tigres o el campeón de la MLS, y quizás después América, que es el gran favorito”, dijo.

Fernando Ortiz quiere a Messi en la vuelta

El técnico de Rayados, Fernando Ortiz, no esconde su admiración por Messi y su deseo de verle de nuevo en el terreno de juego, incluso ante ellos en el encuentro de vuelta.

“Admiro a Leo, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, lo sigo observando y lo sigo admirando. Me gustaría enfrentarlo pero me interesa que mi equipo gane. Esperábamos que hoy jugara, es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Ojalá pueda estar en la vuelta y poder disfrutarlo”, afirmó.

El favoritismo para ser campeón salpica de algún modo también a Rayados pero esto no supone una presión para los de Monterrey.

“Son juicios que hacen los periodistas. De puertas adentro sabemos la responsabilidad de llevar esta camiseta y lo que representa en nuestro país. Aún no hay nada decidido para pasar a la siguiente ronda. Va a depender de nosotros, pero ser favoritos, con esta playera y la institución en la que estamos, es algo normal”, respondió con contundencia.

Lo que más destacó el entrenador argentino fue la capacidad de sus jugadores de reaccionar y dar la vuelta al resultado.

“Creo que sí alcanzamos la desesperación por momentos, perdimos el eje del juego. Se lo dije en el entretiempo, quería que volvieran a ser lo que somos como equipo y lo entendieron perfectamente. En los cambios tengo la fortuna de tener un plantel de mucha jerarquía: quienes entraron marcaron una diferencia, entendieron hacia dónde iba el partido. Su inteligencia llevó a cabo el resultado”, indicó.

Para el duelo de vuelta de la próxima semana, Ortiz reconoció reconoce que puede haber cambios en el planteamiento pero no quiere relajaciones: “Al tener un resultado positivo las formas podrían cambiar un poco, pero si pensamos que la fase ya está concluida cometeremos un error tremendo”.