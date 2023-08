Martino: “Messi y otros jugadores están llegando a un exceso físico importante”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Gerardo Martino se mostró preocupado por la carga física a la que están sometidos sus jugadores. Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior a la victoria épica del Inter Miami en Cincinnati que les clasificó para la final de la Copa US Open (3-3, 4-5 en los penaltis).

“Tanto Leo como otros jugadores están llegando a un exceso físico importante”, afirmó el ‘Tata’.

Además de la cantidad de partidos, hay que sumar que tres de esos encuentros acabaron en los penaltis y que el de Cincinnati tuvo además tiempo extra (no había prórrogas en la Leagues Cup).

Pero pese al desgaste, el técnico argentino no renuncia a nada.

“Si hay una palabra que define estas últimas semanas es ‘intensidad’. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros. Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”, explicó Martino.

Para el Inter Miami esto no para y vienen tres partidos seguidos en apenas diez días, el primero de ellos este sábado en la MLS contra los Red Bulls en Nueva York.

“Lo que pasa es que es muy difícil diseñar un equipo definitivo jugando cada tres o cuatro días en distintas competencias. Lo del sábado, si queremos tener alguna aspiración, tenemos que conseguir algún punto. Ahora estaban cansados y hay que recuperarles”, explicó.

Esa carga de partidos también fue comentada por el ecuatoriano Leonardo Campana, clave este miércoles con un doblete.

“Efectivamente hemos tenido un calendario un poco apretado pero vamos a pelear por los tres torneos. Esta final es en un mes, hay tiempo para cargar las baterías. Ahora viene parón por fecha FIFA, que nos va a hacer bien. Los que vamos a selección hay que seguir jugando pero nos va a venir bien un descanso”, comentó

MESSI Y LOS JÓVENES, MEZCLA PERFECTA

Martino destacó, una vez más, la influencia que Messi tiene sobre el grupo.

“Detrás de lo que él nos da como líder futbolístico y espiritual, los jugadores, el cuerpo técnico y el club nos ponemos tras su entusiasmo y liderazgo. Él siempre tiene una respuesta para cada momento del partido, independientemente de cómo se encuentre”, argumentó.

Es el primer partido en el que Messi no anota gol para el Inter Miami, pero sus dos asistencias a Campana fueron determinantes.

“La asistencia del segundo gol en los últimos minutos… Ha idealizado tanto esas jugadas tan difíciles de hacer que ahora lo vemos como algo normal y es una asistencia de superclase”, subrayó su entrenador.

Pero uno de los factores que explican el renacer de este equipo es también el paso al frente de los jóvenes salidos de la cantera del Inter Miami como Cremaschi, Ruiz y Allen.

“Con los chicos estoy contento con todos. Hoy otra vez tuvieron que dar la cara. Entrando en un partido que nos tenía abajo en el marcador. Allen jugando incluso a veces uno contra uno ante un jugador más físico como Santos. Cremaschi y Ruiz haciéndose cargo del centro del campo y luego pateando los penaltis. Tuvieron que liderar cuando les tocaba acompañar y ahora nos favorecemos de que se acelerarán los tiempos para ellos”, dijo.

CAMPANA APROVECHA LA OPORTUNIDAD

Titular por primera vez en mucho tiempo y con dos goles fundamentales, Campana sonrió ante los medios.

“Obviamente todos sabemos que estaba teniendo pocos minutos, entrando al cambio. Pero creo que trabajando, confiando en las condiciones que tiene uno, las cosas se van a ir dando. Creo que aproveché la oportunidad, salí a disfrutar y lo hice al máximo. Lo primordial es que ganamos, me hace más feliz lo grupal, que estamos en otra final y podemos conquistar otra copa”, apuntó.

“Yo creo que todos sabemos que desde que llegaron Messi, Busquets y Alba el equipo cambió por completo, la energía que traen día a día es muy positiva, es ganadora. Contagian a los compañeros. Ellos le dan un plus al equipo muy grande, pero han elevado el nivel de muchos jugadores”, agregó.

Su primera titularidad junto a Messi queda para el recuerdo con sus dos goles a pase del argentino.

“He compartido poco en cancha con él, pero las pocas veces que lo hemos hecho se siente su magnitud como jugador y como persona. Me siento muy feliz, fui al camerino, veo los goles, todavía ninguno de nosotros asimila lo que tenemos en Inter Miami. Messi quiere ganar todos los partidos, todos los campeonatos. Los que compartimos con él somos privilegiados”, señaló.