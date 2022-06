Martino no se inquieta por buen paso de Argentina ni por altibajos de Polonia

Redacción Deportes, (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, mostró despreocupación por el buen paso de Argentina y los altibajos de Polonia, dos de sus rivales en la Copa del Mundo de Catar 2022.

“Ningún equipo hoy uno puede entender que va a llegar de la misma manera que a fin de año; quedan cinco meses por delante y el inicio de las temporadas en diferentes países. Nada garantiza que como se está hoy, se estará a fin de año; hay mucho terreno por andar”, reconoció el estratega en una rueda de prensa.

México, uno de los dos equipos que se ha clasificado a octavos de finales en cada una de las últimas siete Copas del Mundo, jugará en el Grupo C en Catar, en el que debutará el 22 de noviembre contra Polonia, jugará el 26 ante Argentina y cerrará el 30 frente a Arabia Saudita.

“Veremos o que tenemos que ver, sacaremos conclusiones y veremos cómo llega cada una de las selecciones y cada uno de los futbolistas”, agregó.

El técnico se mostró agradecido por la confianza por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que no descarta renovarle contrato hasta el Mundial del 2026, sin embargo evitó hablar del futuro porque le queda mucho trabajo por hacer en el presente.

“No hay ninguna posibilidad de que nos distraigamos con cuestiones que tengan ver con el futuro. Demasiado hay que hacer como para distraernos con otro tema que no sea el Mundial”, observó.

La selección de Martino enfrentará este martes en Kingston a Jamaica, en busca de saltar al liderato de su grupo en la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que golearon por 3-0 a Surinam el pasado sábado.

“Mañana tendremos un equipo diferente a Surinam con idea de protagonizar el juego, salir a buscar el partido e intentar ganar”, señaló Martino, quien dejó entrever su idea de jugar con jóvenes que no ha probado en los últimos partidos del tri.

El ‘Tata’ ha sido criticado por una parte de los medios mexicanos, sin embargo ha hecho poco caso a las presiones externas porque apuesta a mantener la confianza de sus jugadores. Este lunes reiteró que su prioridad será el trabajo, lo único que depende de él y de su equipo.

“Lo primordial siempre va a ser el juego y las cosas que nosotros estamos en condiciones de cambiar o mejorar”, concluyó.