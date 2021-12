Marvel celebra a superhéroes y creadores latinos en un nuevo libro de cómics

Miami, (EFE).- Marvel, la editorial puntera en el mundo del cómic, celebra a los poderosos personajes y creadores latinos de todo su particular universo de superhéroes con la edición de la primera entrega de “Marvel’s Voices: Comunidades!”.

Tras publicar similares entregas dedicadas a la comunidad LGBTQ (Pride) y la de personajes clásicos a través de los ojos de nuevos equipos creativos (Legacy), Marvel decidió centrar su atención en los héroes y creadores latinos.

“Estas historias completamente nuevas contarán con emocionantes aventuras de algunos de los héroes más populares de Marvel mientras celebran la variedad de su herencia cultural contada por los escritores y artistas favoritos de los fanáticos y aquellos que hacen su debut en Marvel Comics”, destaca la editorial.

El primer gran paso entre el público general lo dio hace una década cuando se creó el personaje de Miles Morales, que se convirtió en el primer Spider-Man multirracial, mitad afroamericano y mitad puertorriqueño, de todo el Universo Marvel.

Y ahora Morales y estos nuevos cómics sobre el Tigre Blanco o el Ghost Rider, en otros, son el reflejo de un Estados Unidos multicultural y con “Comunidades” Marvel quiere darles la continuidad y presencia que en el pasado no tenían en sus cómics.

Esta primera entrega cuenta con los artistas Claribel Ortega, Nico León, Edgar Delgado, Terry Blas y los dibujantes Francisco Herrera, Carlos Gómez, Germán Peralta y Joe Quesada, autor de la portada.

Con todos ellos y los personajes que crean o dibujan, la editorial quiere destacar, resaltar y amplificar la diversidad en todo el Universo Marvel.

El Tigre Blanco (Héctor Ayala) fue el primer superhéroe latino y fue creado por el escritor Bill Mantlo y el artista George Pérez a principios de los años setenta, y ahora Marvel lo recupera en “Pa’lante Juntos” de la mano del escritor Daniel José Older, y con Germán Peralta y Jesús Aburtov como dibujante y colorista, respectivamente.

Y también protagoniza el “Legados” de Amparo Ortiz, Caio Majado y Dono Sánchez-Almara, aunque en esta ocasión el Tigre Blanco oculta a la puertorriqueña Ava Ayala.

Y no podía faltar en esta antología el Hombre Araña de Miles Morales, acompañado por Spider-Girl (Anya Corazon) en el cómic “Latinx and Proud”, y de Black Panther en “¿De dónde eres?”.

Y en este libro también aparecen, entre otros, los poderosos personajes America Chavez, Nina the Conjuror y el Ghost Rider de Robbie Reyes.