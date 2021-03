Más de 4.000 migrantes menores de edad están en custodia de Inmigración

Washington, (EFE News).- La Patrulla de Fronteras tiene bajo su custodia a unos 4.200 migrantes menores de edad, y casi 3.000 de ellos han estado detenidos por más de 72 horas, según indicaron hoy los medios.

La cifra de niños que han llegado a la frontera sin acompañamiento de un padre o tutor legal representa un incremento del 31 % en una semana, según la cadena CBS de televisión que cita informes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

El llamado Acuerdo Flores indica que los menores no deben permanecer bajo custodia de CBP, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por más de 72 horas, y han de ser transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud.

Los registros de CBP indican que más de 8.000 menores de edad han llegado a la frontera desde enero, y grupos que abogan por los migrantes han dicho que algunos de los menores han estado bajo custodia de CBP por hasta siete días.

“Lo que vemos hoy es consecuencia de cuatro años de desmantelamiento de cada sistema que había para encarar esto de forma humana y compasiva”, dijo la representante Verónica Escobar, demócrata de Texas.

Por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, atribuyó la situación a “la política de frontera abierta de Biden que está invitando aún a más migrantes ilegales”.

El jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y una decena de legisladores de ese partido visitarán hoy El Paso, en Texas, para llamar la atención a la situación por la cual responsabilizan al presidente Joe Biden.

Los registros del gobierno indican que un promedio de 565 menores de edad no acompañados por un padre o tutor legal ingresaron a la custodia de CBP cada día durante la última semana, señaló CBP.

El gobierno de Biden recurrió a la Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA) para que ayude en el cuidado de los menores y elr esto de los inmigrantes por los próximos 90 días, según anunció el sábado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

FEMA, cuya misión se centra en la asistencia durante desastres naturales, está suministrando alimentos, agua, medicamentos y cuidados básicos, y también está instalando albergues de largo plazo.

La cadena CNN de televisión citó a un funcionario de DHS, no identificado, según el cual el incremento en la cifra de menores migrantes que llegan a la frontera preocupa “a los más altos niveles” del gobierno, y “será muy difícil detener esto”.

