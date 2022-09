Más de 5.000 restos humanos encontrados en fosas de Veracruz en dos años

Veracruz (México), (EFE).- Durante los últimos dos años, se han encontrado más de 5.000 restos humanos, incluyendo 71 cuerpos completos, en fosas clandestinas en Veracruz, estado del oriente de México que sufre desde hace una década una emergencia humanitaria, según denunció este martes una organización social.

La fundadora del Colectivo Solecito, Ángeles Díaz Gaona, informó de que activistas siguen desenterrando restos humanos en fosas clandestinas relacionadas con la violencia generada por cárteles de la droga.

“La situación que seguimos viviendo en Veracruz es la que tenemos siempre, el tema de desaparecidos sigue siendo el tema central en violación de derechos humanos”, expresó la activista a Efe.

Las integrantes del Colectivo Solecito, organización que localizó en 2016 en el puerto de Veracruz (Golfo de México) la fosa clandestina más grande de Latinoamérica con 302 cuerpos, realizan un trabajo de búsqueda de sus desaparecidos.

Gaona denunció que siguen con ausencia de perfiles genéticos de las familias de desaparecidos, rezago de identificación de restos en servicios periciales, y ausencia de investigaciones.

En la última década (2011-2021) han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 cementerios clandestinos, según información oficial obtenida por una solicitud de transparencia.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó en ese lapso un total de 609 cuerpos recuperados en las fosas, así como 381 cuerpos y más de 56.000 restos humanos.

Veracruz ha sufrido durante más de 15 años los efectos de la violencia relacionados con la presencia de grupos del narcotráfico y su combate por parte de fuerzas policiales, castrenses y navales.

Reportes de Inteligencia llegaron a detectar la presencia de al menos cinco organizaciones criminales: del Cártel de Los Zetas, Gente Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, El Golfo, y Grupo Sombra.

Lo que ocurre en Veracruz refleja una crisis nacional tras superar en mayo pasado la cifra de más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México, reportó 5.337 personas desaparecidas en territorio veracruzano.

En este contexto, Díaz Gaona lamentó que a pesar del esfuerzo de familias por localizar a sus seres queridos en entierros ilegales, las autoridades no logren darle identidad a las víctimas de la violencia.

Como ejemplo puso que en dos fosas clandestinas, la de Colinas de Santa Fe y Arbolillo, han sido ubicados 373 cuerpos, de los cuales sólo 40 han sido identificados de manera oficial.

“Encontramos continuamente y las autoridades no están identificando a la par ni siquiera remotamente”, expresó.