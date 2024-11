Más de 75 millones de personas, la mitad de los votantes de 2020, ya han votado en EE.UU.

Nueva York, (EFE).- Más de 75 millones de personas ya habían emitido su voto hasta el sábado en las elecciones de Estados Unidos, lo que representa más del 48 % del número total emitido en las elecciones presidenciales de 2020, cuando votaron 154,6 millones de estadounidenses.

En el caso del voto anticipado en persona, el nivel de participación supera ya, a dos días de la jornada electoral del 5 de noviembre, el total de votos depositados de este modo en las elecciones presidenciales de 2020 y muestra cómo la manera de votar de los estadounidenses está cambiando.

La opción del voto anticipado (tanto por correo, como en persona), que se hizo más popular durante la pandemia, muestra que los votantes ya no están esperando al día de las elecciones, sino que son muchos los que prefieren emitir su voto o por correo o votando de manera anticipada en un centro de votación.

En Georgia -uno de los estados clave para estas elecciones-, más de 4 millones ya han votado, lo que marca casi el 80% de la participación total del estado en 2020, según el rastreador de votación anticipada del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

Mientras que en otros estados batalla, como Arizona y Carolina del Norte, aproximadamente la mitad de los votantes ya han ejercido su derecho al voto.

En esta campaña, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha animado a sus seguidores que voten de manera anticipada. Lo que representa un cambio con respecto a las elecciones de 2020, cuando el expresidente y muchos políticos republicanos criticaron la votación anticipada y sobre todo por correo por considerarla, sin pruebas, expuesta al fraude.

“Ahora el día de las elecciones se ha convertido solo en el final de la votación”, dijo a The Washington Post Barry Burden, director del Centro de Investigación Electoral de la Universidad de Wisconsin en Madison.

Si bien aún no se conocen los candidatos elegidos por los votantes anticipados, los datos sobre quiénes emitieron esos votos brindan pistas. Según un análisis de NBC News, Pensilvania ha visto un aumento de nuevas mujeres registradas como demócratas, mientras que Arizona ha visto un aumento de la participación de hombres registrados como republicanos.

No obstante, esos datos no precisan por quién ha votado una persona, pese a que esté registrada como republicana, demócrata o independiente.