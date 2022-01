Más de cien países y 7.000 empresas apuestas en Fitur por un turismo seguro

Madrid, (EFE).- Casi 7.000 empresas y 107 países acuden desde hoy a la 42 edición de Fitur, que apuesta de nuevo por la presencialidad, para lanzar el mensaje de que el turismo debe recuperar su liderazgo como palanca de desarrollo y convivir de forma segura con la nueva situación derivada de la pandemia.

La Feria internacional del Turismo de Madrid, que este año tiene como país socio, o invitado especial, a República Dominicana, cuenta con más presencia que la edición que se celebró el año pasado, aunque aún no recuperó las cifras de antes de la pandemia, y también como es habitual, Latinoamérica tiene una amplia representación.

El certamen fue inaugurado por los reyes, Felipe VI y Leticia, que hicieron un amplio recorrido por el recinto, con parada destacada en el expositor de República Dominicana, donde fueron recibidos por su presidente, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, entre otras autoridades.

REPÚBLICA DOMINICANA, SOCIO DE FITUR

La República Dominicana es este año el país socio de Fitur, y llega a la feria después de haber conseguido cerrar 2021 con cifras históricas de visitantes, con lo que se ha convertido en el país de América Central y Caribe que mejor se ha recuperado en materia de turismo.

El pasado mes, por ejemplo, fue el mejor diciembre de la historia del turismo dominicano, con casi 730 mil visitantes no residentes.

Además de la República Dominicana, como es tradicional, Latinoamérica tiene una amplia representación en la feria, con la presencia de la mayoría de ministros de Turismo de la región y de representantes del sector, que además de presentar su oferta turística, buscan inversores.

Es el caso, por ejemplo, de Guatemala, cuyo ministro de Turismo, Mynor Cordón, declaró hoy a Efe que están “totalmente” abiertos a la inversión extranjera para acometer infraestructuras básicas que necesita el país para ampliar su oferta turística.

Por otro lado México, la potencia turística de América Latina y el séptimo país en el mundo en número de turistas, quiere mostrar en Fitur la diversificación que están haciendo de su oferta.

“Desde antes de la pandemia nosotros lo habíamos visto. No era posible que el 92,5% del total del turismo internacional se concentrara en solo seis plazas de vocación turística, entre ellas Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta o Monterrey”, explicó a Efe el ministro de Turismo mexicano, Miguel Torruco.

PRESENCIAL, PERO CON MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si en la anterior edición, celebrada en la primavera de 2021, cuando los daños de la pandemia eran considerables, la presencialidad fue escasa, con amplios espacios vacíos y un silencio excepcional, la edición de 2022 recuperó gran parte de la actividad y, tanto personas del sector como prensa, ocupan los espacios del recinto.

Con 600 expositores y 6.933 empresas en ocho pabellones, las cifras están todavía lejos de los niveles de la edición de enero de 2020, dos meses antes de declararse la pandemia (cuando participaron más de 900 expositores, 11.000 empresas y 165 países), aunque mejoran sustancialmente las del año pasado, en que apenas se llenaron tres pabellones.

Los asistentes tienen que cumplir estrictas medidas de seguridad. Se exige tanto para profesionales como para el público en general la presentación del pasaporte covid o el código QR Spain Travel Health y, en su ausencia, un test negativo (PCR o antígenos) hecho en las 24 horas anteriores, además del uso obligatorio de mascarilla FFP2.

LOS REYES RECORREN LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES

Felipe VI y la reina recorrieron varios expositores internacionales, empezando por Marruecos, en un nuevo gesto de conciliación hacia el país magrebí con el que España mantiene abierta desde el pasado mes de abril la peor crisis diplomática en más de una década.

Además del pabellón de Marruecos, visitaron los de Portugal, Jordania, y cerraron el itinerario en el de República Dominicana.

Los reyes saludaron además a un grupo de ministros de Turismo de diferentes países que asisten a la feria, entre ellos, los de México, Colombia, Cuba, Perú, Venezuela, Irán, Palestina, Túnez y Mozambique.