Más personas quieren la vacuna de la covid pero persiste la disparidad racial

Por Phil Galewitz

Washington, (KHN vía EFE News).- La renuencia de los estadounidenses a vacunarse contra la covid-19 está disminuyendo, según una encuesta publicada este miércoles.

Casi la mitad de los adultos encuestados en enero dijo que ya han sido vacunados o que quieren la vacuna tan pronto como puedan, en comparación con aproximadamente un tercio de los adultos encuestados en diciembre, según el último sondeo de KFF (Kaiser Family Foundation).

Aproximadamente 20 millones de estadounidenses han sido vacunados contra la covid-19 desde que comenzaron a distribuirse las primeras vacunas a mediados de diciembre. El ritmo también se ha acelerado en las últimas semanas, con un promedio de más de un millón de estadounidenses vacunándose cada día.

La encuesta encontró que a medida que más personas conocen a alguien cercano que ha sido vacunado, es más probable que quieran vacunarse.

Aproximadamente la mitad de los que quieren la inyección lo antes posible conocen a alguien que ya ha recibido una dosis, una proporción mucho mayor que entre los que dicen que solo la recibirán si es necesario (29 %) o se negarán a recibirla (36 %).

Casi la mitad (47 %) de los adultos dicen que han recibido personalmente al menos una dosis de la vacuna o conocen a alguien que la ha recibido. Las personas que postean su estatus de vacunación en redes sociales como Facebook y Twitter han ayudado a correr la voz.

Sin embargo, persisten las disparidades raciales, étnicas y económicas.

Los adultos blancos no hispanos (51 %) tienen más probabilidades que los encuestados de raza negra (38 %) o hispanos -que pueden ser de cualquier raza- (37 %) de haber sido vacunados o conocer a alguien que lo haya hecho.

Aquellos con ingresos familiares anuales de al menos 90.000 tienen casi el doble de probabilidades de vacunarse, que aquellos con ingresos inferiores a 40.000 (es decir, 65 % frente a 33 %).

Casi uno de cada tres adultos dice que quiere esperar hasta que la vacuna “haya estado disponible por un tiempo para ver cómo funciona en otros” antes de recibirla ellos mismos. Aproximadamente el 7 % de los adultos dicen que recibirán la vacuna solo “si se requiere para el trabajo, la escuela u otras actividades”, y el 13 % dice que “definitivamente no se pondrán” la vacuna.

La encuesta también encontró que aproximadamente uno de cada tres trabajadores de salud quiere esperar para ver cómo está funcionando la vacuna, o la recibiría solo si fuera necesario.

El porcentaje de personas que quieren la vacuna de inmediato ha aumentado entre todas las razas, aunque los adultos blancos no hispanos (53 %) siguen siendo más propensos a decirlo que los adultos afroamericanos (35 %) e hispanos (42 %).

Los adultos de raza negra (43 %) e hispanos (37 %) son más propensos que los adultos blancos no hispanos (26 %) a decir que quieren “esperar y ver” antes de vacunarse, según la encuesta.

Los demócratas e independientes también muestran un mayor entusiasmo, aunque las opiniones de los republicanos han cambiado poco desde diciembre.

Los republicanos siguen siendo el grupo menos entusiasta. Un 32 % dijo que ya ha sido vacunado o quiere la vacuna tan pronto como puedan, un 33 % dijo que quiere esperar y ver cómo funciona, y un 25 % expresó que definitivamente no se vacunará.

La encuesta de KFF se realizó entre 1.563 adultos del 11 al 18 de enero y tiene un margen de error de 3 +/- puntos porcentuales.

KHN (Kaiser Health News) es un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de KFF (Kaiser Family Foundation) que no tiene relación con Kaiser Permanente.

Versión original en inglés: https://bit.ly/3qUJbqZ

